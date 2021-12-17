كيف اعرف اني مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور 1443 برقم السجل المدني عبر الموقع الرسمي hrsd.gov.sa

كيف اعرف اني مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور توفير وزارة الموارد البشرية السعودية توفير الدعم الخاص بمستحقي معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية للأسر الأكثر احتياجا للدعم في جميع انحاء السعودية، وهو الراتب الشهري الذي يتم تقديمه للفئات المستحقة بناء على مجموعة من الشروط والضوابط التي تساعد في الحصول على الدعم، ويبحث عددٍ كبير من الأشخاص في السعودية للتعرف على كيفية معرفة أن المواطن مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية، هذا موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وأهم شروط الاستحقاق والتسجيل وسوف نستعرض من خلال هذه السطور طريقة معرفة ان المواطن مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور والتعرف على خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور.

كيف اعرف اني مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور

تقدم وزارة الموارد البشرية السعودية إمكانية التعرف على ما اذا كان المواطن مستفيد من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد من عدمه في السعودية، حيث يمكن ذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد المجاني 920020301، كما يمكن أيضا التواصل من خلال الرقم 19911، وذلك لكي يتم التحدث مع خدمة الدعم الفني الخاص بالوزارة ومن ثم تقديم البيانات الخاصة بالمستخدم والتعرف على ما اذا كان المواطن مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي من عدمه.

كيفية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

توفر وفرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية امكانية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي الخاص بالمستخدم بسهولة أيضا بشكل الكتروني من خلال الرقم الخاص بالسجل المدني، حيث يمكن ذلك من خلال الدخول الى الموقع الخاص بالضمان الاجتماعي والمطروح من قبل وزارة الموارد البشرية، على ان يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.