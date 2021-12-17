إعلان جدول مخالفات الموارد البشرية الجديد والعقوبات السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي ، اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021، على الجدول الجديد لانتهاكات الموارد البشرية وكذلك علي العقوبات، وهو القرار الذي نشرته صحيفة أم القرى الرسمية كما قام سليمان الراجحي بأنه صدّق عليه، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر” ، ليتم اعتماده رسميًا اليوم ويبدأ العمل بهذا الجدول في كل أنحاء المملكة العربية السعودية.

تطبيق جدول المخالفات والعقوبات

وشددت وزارة الموارد البشرية على ضرورة تطبيق الفقرتين “أ” و “ب” وذلك وفق الصفة القانونية، بالنسبة المادة رقم 229 من نظام plod الجديد، بالإضافة إلى تطبيق جدول المخالفات عليه أن يكون جميع المواطنين في المملكة العربية يتتزامن مع الرؤية الإستراتيجية التي عقدت المملكة العزم على تنفيذها بحلول عام 2030، في جميع القطاعات المنوطة بها وآثارها على المملكة بأكملها ، عامًا تاريخيًا في العالم.

خطوات الاستعلام عن مخالفة السيارة

يتمكن الشخص عبر منصة أبشر الإلكترونية، والتي تشمل جميع الخدمات لجميع مواطني المملكة من القيان ببعض بعض الخطوات المطلوبة من اجل اكتشاف مخالفة تتعلق بالمركبة، على النحو التالي:

اتصل بمنصة أبشر

يجب القيام بالخدمات الفردية.

قم بالاتصال بـ حسابك في أبشر بعد ذلك من خلال دخول الموقع

اضغط (اسم المستخدم ورقم التعريف الوطني) للوصول إلى المنصة.

حدد خيار خدمات المرور من موقع أبشر.

اضغط على خانة “طلب مخالفة مرورية”

ثم قم بادخال رقم المخالفة.

سيكون بعد ذلك مطلوب منك كتابة البيانات المطلوبة وهي الاسم الخاص بمالك السيارة، ثم كتابة رقم التسجيل، ولوحة المركبة.

ثم يتم الضغط على طلب رقم المخالفة.

بعد ذلك انتظر لحظة حتى تظهر الانتهاكات المسجلة لقانون الطريق.

جدير بالذكر أن المخالفات المرورية هي مجموعة من الأفعال التي يرتكبها الأفراد، ومخالفة قوانين المرور جريمة بالنسبة لسائقي المركبات أو الذين يغلقون الطرق من أجل حماية أرواح الناس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب مرتكبو الجرائم الأخرى في إطار النظام القانوني للبلاد. يعاقب المخالفين بغرامات مالية أو عقوبات مالية بالإضافة إلى أحكام السجن الخاصة، وتتحدد شدة العقوبة حسب خطورة الجريمة. مخالفات الطريق التي تم ارتكابها، ودعم المملكة العربية السعودية لتطبيق العقوبات على أساس خطورة المخالفة.