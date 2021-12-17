نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 50 الف ريال سعودي بدون كفيل للمواطن والمقيم 2022 في المقال التالي
نقدم لكم خلال المقال الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول علي تمويل إمكان الراجحي لعام 1443 هـ، حيث يعد ذلك التمويل الجديد محور اهتمام المواطنين والمقيمين أيضاً لسهولة الحصول عليه، ولاعتباره من القروض الميسرة ولسهولة إجراءاته، حيث نوفر لكم متابعينا التفاصيل التي تساعدك في التسجيل في القرض بنجاح دون مواجهة مشاكل.
تمويل إمكان من القروض المختلفة والجديدة لبنك الراجحي، حيث يقدمه مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين أيضاً إلكترونياً من خلال برامج التمويل الميسرة، حيث يعد ذلك البرنامج أحد البرامج الشخصية المقدمة من الراجحي لمساعدة عملاء البنك من كافة أنحاء المملكة العربية السعودية والمساهمة في وجود الحلول لمعالجة الخسائر التي واجهتها البلاد أثر تعرضها لأزمة كوفيد، والتي وجهها الأفراد أيضاً، لذلك يساهم البنك لعيش حياة كريمة.
شروط الحصول على قرض إمكان الميسر
- الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي كحد أدنى.
- الدخل الشهري للعميل المتقاعد لا يقل عن 1900 ريال سعودي حتي يحصل المتقاعد علي قرض إمكان الميسر.
- قرض إمكان الميسر متوفر للمواطنين السعوديين والمقيمين والمتقاعدين من موظفين القطاع الحكومي والخاص.
- لا بد أن يكون المتقدم لديه حساب نشط في بنك الراجحي السعودي.
- لا بد أن يكون عمر العميل المتقاعد لا يزيد عن 70 عاما، والمتقاعد العسكري يتم تحديد العمر حسب الرتبة العسكرية في الوقت الذي تقاعد فيه.
- لا بد أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد للحصول على قرض شخصي من إمكان الراجحي بدون كفيل ولا ضامن.
- يشترط أن يكون العميل سعودي الجنسية، ولا يسمح الجنسيات الأخرى الحصول على قرض إمكان الميسر الراجحي.
كيفيه التقديم على تمويل إمكان الميسر الراجحي
مزايا قرض إمكان الراجحي
- قرض إمكان الراجحي متوافق مع الشريعة الإسلامية.
- هامش ربح ضعيف وثابت.
- قرض إمكان متوفر للمواطنين السعوديين من موظفين القطاعات الحكومية والخاصة والعسكريين والمتقاعدين.
- قرض إمكان لا يشترط وجود كفيل.
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