نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سداد المخالفات المرورية في السعودية وكيفية تقديم اعتراض 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة سداد المخالفات المرورية 1443 في المملكة العربية السعودية من أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث أصبح بإمكانهم سداد الغرامات عن طريق الجوال من خلال منصة أبشر الإلكترونية وذلك من المنزل بدون الحاجة إلى حجز موعد في المرور والذهاب إلى أي مكتب من مكاتب إدارة المرور، لذلك سنتعرف على خطوات الاستعلام عن المخالفات ومن ثم الاطلاع على طريقة سداد المخالفات المرورية في السعودية 2022.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022

قبل البدء في معرفة طريقة سداد المخالفات المرورية يجب على المواطن أن يتحقق أولاً من المخالفات المسجلة ضدة وذلك ليتمكن من معرفة عدد المخالفات وموقعها وقيمتها وكذلك موعد سدادها ويتم الاستعلام عن المخالفات طريق الخطوات الآتية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال بيانات حسابه الشخصي في أبشر.

ثم يقوم باختيار أيقونة الخدمات الاستعلامية ومنها يقوم باختيار أيقونة “ الاستعلام والمخالفات المرورية “.

“. بعد ذلك يقوم بإكمال البيانات والمعلومات الخاصة بالسيارة المستعلم عنها.

ثم يقوم بالضغط على زر “استعلام“.

سيتم عرض البيانات الخاصة بالمركبة وعدد المخالفات وقيمتها، كما ستظهر طريقة السداد في حالة وجود حساب بنكي.

طريقة سداد المخالفات المرورية عبر الصراف الآلي 1443

أصبح بإمكان كافة مواطني المملكة دفع الرسوم عن طريق استخدام ماكينة الصراف الآلي، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بزيارة أقرب ماكينة صراف آلي تابعة للبنك الذي تتعامل معه.

بعد ذلك قم بإدخال البطاقة الرقمية الخاصة بك في المكان المخصص لها.

ثم قم باختيار “ اللغة العربية “، ومن ثم قم بالضغط على أيقونة “ الخدمات الحكومية “.

“، ومن ثم قم بالضغط على أيقونة “ “. بعد ذلك قم بتحديد الطريقة المناسبة لك للاستعلام عن المخالفة وهي “ الاستعلام برقم المخالفة “.

“. ثم قم بإدخال رقم المخالفة، ومن ثم قم بالنقر على زر “ موافق “.

“. سوف تظهر المخالفات المسجلة حول الرقم الذي تم إدخاله وبجانبها القيمة المالية الواجب دفعها.

قم بالنقر على زر “ دفع “.

“. ثم قم بتأكيد عملية الدفع من خلال الضغط على زر “الموافقة“.

سيتم الدفع بنجاح وسيتم خصم المبلغ المستحق للمخالفة من الرصيد البنكي الخاص بك.

خطوات تقديم اعتراض على المخالفات المرورية بالسعودية

تتمثل خطوات الاعتراض عن المخالفات المرورية المسجلة على المواطن في النقاط التالية:

في البداية قم بفتح الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول عبر حسابك الشخصي في أبشر.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة “ الاستعلام عن المخالفات المرورية ” من قائمة الاستعلامات الإلكترونية.

” من قائمة الاستعلامات الإلكترونية. ثم قم بالضغط على أيقونة “ الاعتراض على المخالفات “.

“. قم بعد ذلك بإكمال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها ولا تنسي إدخال سبب الاعتراض.

بعد ذلك قم بالتأكد من البيانات التي تم إدخالها.

وأخيراً قم بالنقر على زر “إرسال“.

في النهاية نكون قد تعرفنا على طريقة سداد المخالفات المرورية في السعودية 1443، كما تعرفنا على طريقة الاستعلام عن المخالفات وطريقة الاعتراض عليها إلكترونيًا عبر أبشر.