كيفية عمل الكيك الإسفنجية

طريقة عمل الكيك في المنزل، من افضل الأكلات التي يتم تحضيرها في المنزل وألذها والتي يعشقها الكثير من الناس، لان حلوي الكيك تكون وجبة لذيذ للعشاء أو لسد الجوع ما بين الوجبة الأساسية، كما يمكن أيضا تقديم الكيك كوجبة أطفال لتناولها في المدارس، فقد تحتوي حلوي الكيك علي الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد الأطفال، والتي يمكن صنع الكيك بالكثير من الطرق المتنوعة، فان الأمهات تسعي دائما لعملها بأشكال متنوعة لكي تنال إعجاب الأطفال، حيث يمكن صنع الكيك بالكاكاو كالشيكولاتة، والمربي والكريمة، وبالعديد من الطرق المتنوعة، وسوف نوضح من خلال المقال افضل وأسهل طريقة لعمل الكيك في المنزل وبطريقة ناجحة.

تعرف علي مقادير طريقة عمل الكيك في المنزل

الكيك من الحلوي التي تم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، والتي تتكون من بعض المقادير البسيطة ولا تحتاج إلي تكلفة كبيرة، والتي سوف نوضح من خلال هذه الفقرة مقادير طريقة عمل الكيك العادية.

احضري نصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من زيت الذرة أو الثمن.

كوب من السكن.

كوب من الحليب الدافي.

اربع بيضات.

اثنين كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيفية تحضير الكيك العادية في المنزل

يمكن تحضير الكيك العادية في المنزل بأسهل الطرق، والتي سوف نوضح كيفية تحضير الكيك في المنزل بطريقة ناجحة.