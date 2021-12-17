نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد | كيف أعرف أني مقبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم بطرق إلكترونية، والهدف من تلك الخدمة هو تسهيل عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لجميع الأفراد المستحقين له في كافة أنحاء المملكة من المواطنين السعوديين الأكثر أحتياجًا، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي كيفية التسجيل والشروط الواجب توافرها للحصول علي الدعم.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور وذلك من أجل تحقيق سبل الاستقرار المادي والاجتماعي وإرساء كافة الوسائل اللازمة المحددة لكي يتم تقديم الدعم المناسب لكافة الأسر الأكثر احتياجًا بداخل المملكة العربية السعودية.

وكذلك أيضًا من أجل تأهيل جميع المستفيدين من البرنامج ومساعدتهم في الحصول على فرصة العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية، لكي لا يقتصر الدعم على الشق المالي فقط والذي لا تتحقق به التنمية الاجتماعية المطلوبة.

وفيما يلي سوف نتعرف علي كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي وطريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد (الاستعلام).

شروط استحقاق أهلية الضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الشروط الجديدة الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

وجاءت هذه الشروط علي النحو التالي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم حاملًا للجنسية السعودية، ومقيمًا بشكلٍ دائمٍ في المملكة ، ويستثنى من هذا الشرط عدد من الفئات، وهي: ( المرأة المتزوجة من سعودي الجنسية – الأرملة أو المطلقة ولها أبناء سعوديين – أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي). الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام ويحملون بطاقة تنقل. يجب ألا يزيد دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش. عدم امتلاك سجل تجاري خاص.

في حالة انطباق كافة الشروط على الأسرة تقوم الوزارة بتحديد قيمة الدخل المستحق للأسرة حسب عدد الأفراد كما في سلم الضمان.

معرفة أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يمكنك معرفة الأهلية من خلال الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي عبر الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول على موقع الوزارة الرسمي. ثم يتم اختيار “الخدمات الإلكتروني” من أعلى الصفحة. بعدها قم باختيار “خدمة وكالة الضمان”. ثم تقوم بإدخال رقم السجل المدني. وإدخال رقم الضمان. ثم كتابة رقم التحقيق. وأخيرًا اضغط على “استعلام”.

كما يمكنك التعرف على خدمة تحديث البيانات.

هنا سيظهر لك كافة تفاصيل حالة الضمان الاجتماعي المطور.