نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في تداول الراجحي المالية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر طريقة التسجيل في تداول الراجحي المالية 1443 من اهم الطرق التي يبحث عنها المواطنون والمقيمين في المملكة العربية السعودية لذا سيكون لمعرفة كيفية تسجيل الربح التداول والشروط اللازمة لفتح محفظة التداول وكم رسوم لخدمة التداول في البنك الراجحي مع توضيح خدمة العملاء في البنك الراجحي المجاني.

تداول الراجحي المالية

تعد تداول الراجحي المالية بانها اهم المنصات في التداول للاكتتاب وتداول الأسهم في المملكة العربية السعودية لان البنك الراجحي يساعد عملاءه التي لها حساب جاري في البنك الراجحي بفتح حساب استثماري ومحفظة استثمارية لتساعدهم في تسهيل المعاملات والشراء والبيع من جميع فروع البنك ويساعد جميع مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية في زيادة الدخل المادي والعائد عليهم من خلال الاكتتاب في البنك الراجحي وزلك من خلال معاملاتهم الإلكترونية المجانية والمقدمة اليهم من بنك الراجحي .

طريقة التسجيل في تداول الراجحي المالية 1443

يساعد بنك الراجحي العملاء مالكي حسابات جارية كيفية التسجيل في التداول من خلال هزة الخطوات الأتية .

الدخول على موقع تداول بنك الراجحي المالي .

النقر على فتح حساب استثماري كما في الشكل الأسفل .

الضغط على لنبدأ.

ينقل العميل إلى صفحة جديدة ويقوم بتعبئة بيانات الصراف الآلي كما في الشكل الأسفل .

يقوم العميل بإدخال الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي والمكونة من 4 أرقام.

قم بكتابة رمز التحقق الخاص لعميل البنك والنقر على “التالي”.

يقوم بنك الراجحي بإرسال رمز التحقق إلى رقم جوال العميل والمُسجل في منصة نفاذ الوطنية.

قم بإدخال رمز التحقق لك لبدأ تفعيل تسجيله في التداول في الراجي المالية ثم النقر على التالي.

قم بقراءة شروط وأحكام التداول في الراجحي المالية ثم قم بالنقر على “موافق”.

يقوم العميل باختيار نوع الحساب المحلي الخاص به ث النقر على التالي في حالة الرغبة للتعامل في الأسهم في السوق المملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في الراجحي مالية من الجوال

يعد تطبيق الراجحي أحد أهم التطبيقات التي يمكن لعملاء بنك الراجحي والراغبين في الاستثمار وبدأ عملية التداول من استخدام التطبيق في إنهاء العديد من الأمور والخدمات التي تتعلق بتلك الخدمة. حيث يقدم البنك من خلال البرنامج العديد من الخدمات الموضحة بالصور والتي يوم العميل باستخدامها لتيسير عملية التداول والدخول إلى الراجحي مالية بسهولة.

ويتم التسجيل والدخول في الراجحي مالية من خلال الخطوات التالية على تطبي المصرف:

أولاً يقوم العميل بتنزيل تطبيق الراجحي من حلال ابل استور لجوالات الايفون أو من على جوجل بلاي لهواتف الاندرويد.

قم بفتح التطبيق وتسجيل الدخول من خلا اسم المستخدم الخاص بك وكلمة مرور الحساب.

يتم استلام رسالة نصية لإدخال كود التفعيل الخاص بعملية التسجيل.

بعد الدخول لصفحتك الشخصية قم بنسخ رقم العميل الخاص بك.

قم بعد ذلك بالدخول إلى خدمة الراجحي المالية من خلال النقر على “تسجيل مستخدم جددي في تداول الراجحي”.

أدخل رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو رقم الإقامة للمقيمين.

قم بكتابة رقم العميل إلي قمت بنسخه في الخطوة السابقة.

ثم قم بكتابة اسم مستخدم وكلمة مرور جديدة خاصة بحسابك على التداول.

حدد نوع الحساب كنوع حساب فردي استثماري.

اختر خدمة الاستلام لمعلومات الحساب.

قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بعملية التداول للحصول على الخدمة.

ثم قم بالنقر على التالي.

يتم استلام كود تأكيد للخدمة.

أدخل كود التأكيد ثم قم بالنقر على تسجيل.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة طريقة التسجيل في تداول الراجحي المالية 1443 وكذلك قمنا بمعرفة كيفية الدخول إلى الراجحي مباشر عن طريق الجوال.