نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث بيانات الجوازات للمقيمين 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر طريقة تحديث بيانات الجوازات للمقيمين في المملكة العربية السعودية احد اهم الخدمات التي يبحث عنها المقيمين على ارض المملكة العربية السعودية وذلك لتجنب أي مسائلة قانونية تتخذها وزارة الداخلية السعودية يكون على اثرها ترحيل المقيم المخالف عن ارض المملكة لذا فهذا المقال يعتبر من اهم الأشياء التي يلزم على المقيم بالمملكة معرفتها.

أهمية تحديث بيانات الجواز للمقيمين

تعتبر خدمة تحديث بيانات الجواز للمقيمين في المملكة العربية السعودية من اهم الخدمات التي يمكن الحصول عليها من مصلحة الجوازات السعودية وتعتبر الهدف الرئيسي من هذه الخدمة تجنب المقيمين على ارض المملكة العربية السعودية مخالفة القوانين العامة الخاصة بقانون العمل داخل المملكة العربية السعودية والبعد عن أي مسائلة قانونية وذلك من خلال البيانات الصحيحة لجواز سفر المقيمين بها الخاصة بهم في وزارة الداخلية السعودية وسيتم الاستفادة من هذه الميزة وذلك عبر منصة ابشر الإلكترونية أو من خلال التوجه إلى المديرية العامة لمصلحة الجوازات السعودية بعد حجز الموعد إلكترونيا وتتضح الخطوات فيما يأتي.

طريقة تحديث بيانات الجوازات للمقيمين في المملكة

طريقة تحديث بيانات الجواز للمقيمين باتباع الطرق التالية.

الدخول إلى منصة أبشر.

تسجيل الدخول في ابشر للأفراد.

اختيار خدماتي ثم النقر على قطاع الجوازات.

يتم اختيار خدمة تحديث معلومات الجواز للمقيمين.

قم بدء استخدام الخدمة النقر على بدء الاستخدام.

يتم تحديد وضع مقدم الطلب أن كان مكفول أو معال.

ثم قم تعبئة البيانات المطلوبة بدقة وهي كما يلي:

اسم الوافد.

رقم جواز السفر.

تاريخ الإصدار.

تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر.

رمز التحقق المرئي.

الموافقة على الأحكام والشروط ثم النقر على التأكيد.

خطوات تحديث البيانات للجواز عبر ابشر

يستطيع المقيمون في المملكة تحديث البيانات لجواز السفر عبر منصة ابشر الإلكترونية وذلك بالخطوات الآتية.

الدخول على منصة ابشر ألإلكترونية.

اختيار ابشر للأفراد والدخول على المنصة.

النقر على خدماتي.

اختيار قطاع الجوازات.

النقر على تحديث البيانات للمقيم.

النقر على بدء استخدام الخدمة.

تحديد مقدم الطلب للخدمة أن كان تابع أو مكفول.

إدخال البيانات اللازمة لاستكمال الطلب وهي كالاتي.

اسم الوافد.

رقم جواز السفر.

تاريخ اصدرا الجواز.

تاريخ انتهاء صلاحية الجواز.

أدخل رمز التحقق المرئي.

الموافقة على الأحكام والشروط والنقر على تأكيد لإرسال البيانات.

تحديث جواز السفر للمقيمين في الجوازات

يمكن لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية من تحديث بيانات الجواز الخاص به من مقر المديرية العامة لمصلحة الجوزات في المملكة بعد حجز موعد إلكتروني عبر منصة أبشر وهي كالتالي:

قم أولا بالانتقال إلى منصة أبشر وزارة الداخلية.

يتم النقر على أبشر أفراد ثم قم بتسجيل الدخول.

قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية ثم النقر على الجوازات.

يتم إدخال بيانات المقيم اللازمة لحجز الموعد بصورة إلكترونية وهي كالتالي.

بيانات بطاقة الإقامة – تاريخ الميلاد نوع التقويم – رمز التحقق.

قم بالدخول إلى خدمة “حجز ميعاد”.

ثم انقر على حجز موعد جديد.

أدخل البيانات الخاصة لحجز الموعد وهي (نوع الخدمة – المنطقة التي يعيش بها المستفيد – عدد مرات العملية التي يريد إتمامها) ثم النقر على التالي.

اختر الإدارة والمكتب الأقرب إليك.

اختيار الميعاد الذي يناسبك للحضور.

قم بالتأكد من جميع البيانات المدخلة.

ثم قم بالتوجه إلى إدارة الجوازات في الموعد المحدد وإصدار نموذج شامل لتحديث الجواز.

وبذلك يكون قد تمكنا من معرفة طريقة تحديث بيانات الجوازات للمقيمين 2021 وطريقة حجز موعد من خلال منصة أبشر الإلكترونية.