نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل وكالة إلكترونية لشخص عبر منصة أبشر الإلكترونية في المقال التالي
يمكن الآن قضاء الكثير من الأعمال من دون حضور رب العمل، ويمكن ذلك عن طريق انشاء وكالة إلكترونية عبر بوابة أبشر الحكومية، والتي تعتبر واحدة من اشهر المنصات في المملكة العربية السعودية، لذا فالكثير الآن في مختلف أنحاء المملكة السعودية يبحثون عن خطوات عمل وكالة إلكترونية لشخص عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث ييسر تطبيق أبر تطبيق الكثير من العمليات بتقنية عن بعد من خلال ضغطة واحدة والقيام بعدد من الخطوات، حيث يتم إنشاء الوكالة كي يتمكن الفرد أو مجموعة الأفراد من التفويض للتصرف في عدد من الأمور.
خطوات عمل وكالة إلكترونية لشخص عبر منصة أبشر
عمل وكالة إلكترونية لشخص عبر منصة أبشر، تعد من ضمن الوكالات الإلكترونية العامة، والتي يجب عند عملها أن يقوم الموكل بعدم تقييد الأعمال والتقييد التي يتم توكيلها للموكل، بل ويعطيه الحق بالتصرف بشكل كامل في كافة الأمور الخاصة بالمؤسسة، وإليكم الخطوات بالتفصيل:
- قم بزيارة موقع وزارة العدل التابعة للمملكة العربية السعودية.
- انقر على اختيار الخدمات الإلكترونية الموجود في الصفحة الرئيسية.
- اضغط على تبويب كتابات العدل، ثم اختر اختيار إصدار وكالة إلكترونيًا.
- والآن سيحولك الموقع إلى الصفحة الخاصة بإصدار الوكالة.
- انقر على خدمة إصدار وكالة إلكترونية المتاحة أسفل قسم الوكالات.
- قم بتحديد نوع الوكالة المطلوب عملها، وانقر على زر التالي.
- قم بالتعرف على كافة الخطوات التي ظهرت، ثم انقر على زر التالي.
- اضغط على اختيار إضافة وكيل.
- قم بتعبئة كافة البيانات مثل تاريخ ميلاد الوكيل، ورقم الهوية.
- انقر على تبويب البحث للحصول على البيانات من قبل وزارة الداخلية.
- وهذه الخطوة جاءت للتأكد من سلامة وصحة البيانات، ثم اضغط على زر حفظ.
- قم بتحديد النص والبنود الخاصة بالخدمة، من خلال الاختيارات المتاحة على الشاشة، وقم بإضافة ما ترغب به بالكامل من خلال إضافة علامة للفقرات التي ترغب في إضافتها.
- انقر على زر التالي، وحدد تاريخ انتهاء الوكالة، وانقر على زر التالي.
- ترقب إلى أن ينتهي النظام بشكل إلكتروني مراجعة ومعاينة الوكالة.
- اضغط على أيقونة اعتماد.
- سيرسل لك النظام رسالة إلكترونية، تحتوي على رمز التحقق.
- قم بنقل الرمز كما هو، وانقر على تبويب تنفيذ لصدور الوكالة.
- والآن يمكن للطرفين الحصول على صورة من أصل الوكالة من خلال الذهب للكاتب العدل.
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