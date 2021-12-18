نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الطفولة المبكرة 1443 بالسعودية شروط وخطوات التسجيل بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة الطفولة المبكرة 1443 ، تسعى الحكومة السعودية على توفير كل الخدمات التي يحتاج لها المواطنين والمقيمين بخطوات سهلة، مثل إطلاق المنصات الالكترونية التي تقدمها لإنهاء كل المهام عبر الانترنت، مثل منصة الطفولة المبكرة شركة البلاد، والتي توفر معلمات مؤهلين للقيام بالتدريس في مرحلة رياض الأطفال، وأيضًا العمل على تأهيلهم للتدريس في المرحلة الابتدائية في المدارس الخاصة أو الحكومية، ومن خلالنا اليوم سنتعرف أكثر عن منصة الطفولة المبكرة شركة البلاد، وما سيتم الحصول عليه من خلالها.

منصة الطفولة المبكرة 1443

يهدف برنامج منصة الطفولة المبكرة، هي معرفة متطلبات واحتياجات الطفل في خلال تلك الفترة التي تبدأ من عمل ثلاثة سنوات وحتى سن ثمانية، والعمل على تنمية مداركه العقلية، والبدنية، حتى يتم تأسيسه بالشكل المطلوب مما تتطلب كل مرحلة تعليمية يصل لها.

ولقد قدمت شركة البلاد مجموعة كبيرة من الحلول والاستشارات التي تساعد على توفير برامج تنمية، وفرص عمل، ومعلومات يمكن الاستفادة منها في تأهيل المعلمات للعمل بهيئة التدريس، كما أنها ستقدم مجموعة من المشاريع بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية:-

إطلاق قناة تليفزيونية خاصة للأطفال إمدادًا لتوجيهات وزارة التعليم.

مراجعة كل القرارات والأنظمة التي أقرتها وزارة التعليم في مرحلة الطفولة.

العمل على رفع مهارات المعلمات خلال فترة الروضة والمرحلة الابتدائية.

بناء مدارس جديدة في مرحلة الروضة والابتدائية.

دراسة المشاريع والمبادرات المقدمة بالطفولة المبكرة.

توفير بيئة سليمة لحماية الطفل بالتعاون مع منظمة الحماية الدولية للطفل.

شروط التسجيل في وظيفة تطوير برامج الطفولة المبكرة

بعد إعلان شركة البلاد عن برنامج الطفولة المبكرة، حددت أيضًا بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الالتحاق بالبرنامج مثل:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ.

أن يكون المتقدم حسن السير والسمعة وغير مطلوبًا في أي قضية جنائية أو قضية تخل بالآداب العامة.

ألا يكون المتقدم يعاني من أمراض مزمنة.

وجوب اجتياز المتقدم الكشف الطبي.

اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية.

خطوات تسجيل الدخول لمنصة الطفولة المبكرة

من يتوفر به الشروط اللازمة للتقديم، يمكن القيام بالتسجيل في مشروع تطوير الطفولة المبكرة شركة البلاد، للحصول على فرص للالتحاق بهيئة التدريس، يجب زيارة الموقع الرسمي الخاصة بمنصة الطفولة المبكرة ثم إتباع ما يلي من خطوات:-