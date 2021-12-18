بوابة تواصل www.my.gov.sa طلب منحة أرض مجانية معفية من الضرائب أو دفع المبالغ النقدية مقدمة من الديوان الملكي السعودي حسب الحالة المادية وإرسال طلب ونموذج الحصول على الأرض عبر القنوات المحددة والمقررة لتسلم رسالة واستغاثة المواطنين، ويهتم الديوان الملكي باستلام طلبات الحصول على الأراضي وكذلك طلبات للمساعدات النقدية وتسديد الديون من الديوان الملكي والمنصات الاجتماعية الأخرى، نعرض لكم رابط بوابة تواصل الإلكترونية للتعامل المباشر بين الديوان والمواطنين السعوديين.

بوابة تواصل www.my.gov.sa طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي Tawasul

تسعى فئة عريضة من الشعب السعودي من محدودي الدخل للتقدم بالطلبات المباشرة للحصول على أراضي معفية من المصروفات والضرائب من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الديوان الملكي السعودي، حيث أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة تخليها عن الاختصاص في توزيع الأراضي المجانية وتسليمها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لتكون تحت تصرف منح وعطايا الديوان الملكي ليتم تخصيصها للفئات المحتاجة والأشد احتياجا للحصول على مساكن خاصة بهم، كما تقوم عدد من المؤسسات الاجتماعية السعودية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإشراف على مشروعات الإسكان التنموي لتوفير شقق سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

منح الأراضي المجانية

تعطي المنح والعطايا من عدد من المؤسسات السعودية بينما يختص الديوان بالتواصل المباشر مع المواطنين لاستلام الاستغاثات والطلبات المباشرة من المنصة الملكية للحصول على الدعم المباشر، الدعم المادي وتسديد الديون أو الدعم بتوفير أرض لسكن مناسب وآدمي للمواطنين، وتقوم المنصة الوطنية الموحدة Saudi National Portal for Government Services – GOV.SA (my.gov.sa) والديوان الوطني السعودي وأيضا بوابة تواصل بتلقي طلبات المواطنين والمستندات والوثائق التي تثبت الاحتياج إلى الدعم ويتم إرسال الرد بالقبول أو بالرفض في وقت قريب.

تسجيل استمارة رض مجانية من الديوان الملكي السعودي