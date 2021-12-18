عروض بنده السعودية نهاية العام ولهذا الأسبوع في ديسمبر

عروض بنده السعودية نهاية العام تأتي من جديد بالتزامن مع قرب انتهاء العام الميلادي الجاري، فتحرص أسواق بنده في المملكة العربية السعودية على دعم المواطنين في جميع المناسبة بعروض متميزة، ومنها عروض بنده الإلكترونية على الأجهزة وكذلك على الجوالات الذكية أيضًا، ونتابع عن طريق عروض بنده الويك اند خصم خاص على الحلوى الشهية والمكسرات والتوابل وغيرها من لوازم المنازل وقد خصص الهايبر موقعه الإلكتروني لكي يقدم المجلة الأسبوعية للخصومات المختلفة، وسوف نوفر لكم عروض بنده لنهاية العام على جميع المستلزمات.

عروض بنده السعودية نهاية العام

تعمل بنده على توفير العديد من العروض المتميزة للعملاء ومن أهم تلك العروض عروض نهاية العام والتي تشمل عدد كبير من المنتجات المختلفة ومن أهم تلك العروض:

عروض بنده جوالات نهاية العام

جوال فيفو واي 72 ويأتي الجهاز بمواصفات متميزة منها دعمه لشبكات الجيل الخامس وكذلك الساسة ذات 6.44 أنش من نوع اموليد مع ذاكرة نظام 8 جيجا رام وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت ويمكن الحصول على الجوال داخل العرض بسعر 1199 ريال سعودي فقط.

جوال فيفو واي 53 أس وهو من الأجهزة القوية التي تأتي بمعالج ثماني النواع من نوع ميديا تك ووزن خفيف يقدر ب 190 جرام، ويضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة متميزة فالكاميرا الأولي بدقة 64 ميجا بكسل وكلتا الكاميرتين الثانية والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، ويتوفر الجهاز بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1149 ريال.

جوال سامسونج أي 12 ذو مساحة داخلية بقيمة 64 جيجا بايت وذاكرة نظام تقدر ب 4 جيجا رام، ويأتي الجهاز بكاميرا لالتقاط صور السيلفي بدقة 8 ميجا وتوفره بانده بسعر 549 ريال سعودي.

عروض بنده هذا الأسبوع

أما عن خصومات المجمدات واللحوم وغيرها من المنتجات الغذائية الشهية والمضمونة التي يوفرها هايبر بنده فمنها التالي:

عروض بنده للأجهزة المنزلية

يمكن أيضًا الاستفادة من العروض الخاصة بنهاية العام لشراء الأجهزة المنزلية ومنها: