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الاستعلام عن الأهلية sbis.hrsd.gov.sa للمسجلين الجدد في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي أطلقته مؤخرا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديث بيانات المسجلين من قبل على الرابط القديم لتسجيل الضمان الاجتماعي وأيضا استقبال التسجيلات الجديدة للمستفيدين الجدد من النظام الاجتماعي المطور، وبعد أن تم تحديث النظام الإلكتروني بالخطوات والشروط وكذلك الآليات الجديدة اصبح يشمل فئات أكبر من المجتمع السعودي بواقع زيادة في التسجيلات الجديدة تجاوزت مائتي الف تسجيل.
الاستعلام عن الأهلية sbis.hrsd.gov.sa متابعة طلب في الضمان المطور 1443 موعد الاعتراضات
بأمر ملكي سامي من جلالة خادم الحرمين الشريفين والذي أوصى بضرورة تحديث رابط استقبال تسجيلات الضمان التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ليشمل فئات أكبر من المواطنين السعوديين محدودي الدخل وأصحاب الدخل المنعدم والعاطلين والتأهيل الشامل، حيث يتم وضع عدد من الضوابط التي تنظم الحصول على الرواتب لضمان الاستحقاق، وتكون الشروط متساوية لجميع المسجلين الجدد من فئات العاطلين وأصحاب الدخل المحدود والمنعدم والمطلقات بينما يتم استثناء التأهيل الشامل من الشروط التي تنطبق على الآخرين مع الحرص على تحديث السجل الطبي من المؤسسة الحكومية المعتمدة لضمان الحصول على الدعم.
شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور الجديد
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاستجابة الفورية لقرارات خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بتطوير منظومة الدعم في الضمان الاجتماعي لتشمل فئات أكبر من الشعب السعودي وتطوير الآليات الجديدة للتسجيل والاستعلام، وتكون شروط الاستحقاق متعددة ويتم اختصارها في الشروط الجديدة التي تكون كما يلي:
- أن يكون المسجلين من الجنسية السعودية ولا تقل الإعمار المسجلة عن 21 عام.
- يجب أن يكون المسجل من المستحقين، أي يكون معدوم الدخ أو من الدخل المحدود.
- قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع الحد الأدنى للدخل لاستحقاق الضمان وهو 550 ريال للفرد المستقل و1100 ريال لرب الاسرة.
- تم وضع شروط جديدة تخص المطلقات والمهجورات وهو الاستحقاق لكامل الدعم إذا كانت مستقلة في المنزل وليست في منزل الاسرة، حتى يتم احتسابها فرد مستقل عن تلك الاسرة.
- تسجيل كامل الدخل للأسرة والذي يشمل راتب حساب المواطن وراتب الزوجة أو أحد أفراد الاسرة العاملين.
- يتم استقبال تسجيلات العاطلين عن العمل بشرط استمرار البحث عن الوظائف واتباع برامج التأهيل للعمل واستمرار البحث عنخ وقبول الوظائف المتاحة.
ضوابط الأهلية والاستحقاق لرواتب الضمان
ألية تسجيل الضمان وموعد الأهلية وكذلك موعد تقديم الاعتراضات
- يبدا التسجيل الإلكتروني في 20 نوفمبر 2021 للمسجلين الجدد وأيضا تحديث بيانات المسجلين والمستفيدين من قبل، كما يقوم مستفيدي التأهيل الشامل بتحديث التقارير الطبية.
- يتم تفعيل الرابط الاجتماعي المطور الجديد بالتوازي مع الرابط القديم لحين إيقاف الرابط القديم تماما في 23 مايو 2022.
- أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإعلان عن نتائج الأهلية في ديسمبر الجاري حيث يكون على المسجلين الحصول على رقم الطلب المقدم للتسجيل ومتابعة الطلب للتعرف على نتائج الاهلية.
- عند ظهور نتائج الأهلية ويكون المواطن غير مستحق للراتب يكون من حقة تسجيل الاعتراضات والتظلمات على رابط تظلمات الضمان.
- تقوم لجنة مختصة بدراسة تظلمات المواطنين بشكل منفصل ويتم الرد في خلال شهرين.
- يتم صرف راتب الضمان للمقبولين في الضمان الاجتماعي الجديد ابتداء من شهر يناير 2022.
جدول شرح الاستحقاق النقدي والحد المانع للدعم
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
كيفية الاستعلام عن الأهلية 1443
- يقوم المواطن بالدخول برقم السجل المدني ورقم الطلب على رابط “الاستعلام عن طلبات الضمان“.
- يتم تسجيل البيانات ثم يبدأ الاستعلام.
- يمكن الاتصال على رقم الدعم الفني على 1119.
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