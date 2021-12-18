اطلب والموافقة الفورية على قرض أول وكمان قرض ثان من بنك التسليف وشروط الموافقة

يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض خدمة للمواطنين بتمويلات عديدة ومتنوعة، حيث يقدم خيارات عديدة وواسعة من التمويلات المختلفة للمواطنين بالمملكة حيث بإمكان الرجال والنساء الاستفادة من التمويلات المختلفة، ومن الخيارات التمويلية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة القروض المختلفة مثل قرض الزواج يمكن الاستفادة منة للشباب, بينما قرض الترميم، ومن خلال المقال سوف نوضح إمكانية التقدم للحصول على قرض ثان من بنك التسليف بتوافر عدة شروط ولبعض الحالات سوف نذكرها بالتفصيل، حيث يعتبر بنك التسليف أحد أهم البنوك السعودية المتخصصة في تقديم قروض تمويلية لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط من قروض الأسرة والزواج وغيرهم، بالإضافة إلى دور البنك الفعال في مساعدة فئة كبيرة من الشباب على الزواج كما يعمل على مساعدة فئات الدخل المحدود ومساعدة المتزوجين حديثاً لتحسين نوعية حياتهم وغيرها من فئات المواطنين للحصول على تمويلات وقروض متنوعة وتأتي الموافقة على هذه القروض عند توفر الشروط اللازمة للحصول على القرض.

شرط الحصول على قرض ثان من بنك التسليف:

هناك شروط للحصول على قرض ثان للمتقدم على قروض من بنك التسليف بتوافر عدة شروط اهمها كالتالي:

يتم السماح لبعض الاسر بالحصول على قرض اخر من بنك التنمية الاجتماعية في بعض الحالات الاتية فقط:

اذا كانت الحالة الاجتماعية مطلقة او مطلق وله ظروف استثنائية. اذا كان طالب القرض رجل ارمل. يمكن الحصول على قرض اخر لترميم منزل ويجب ان يكون الفرق بين السنوات لكي يحصل على القرض الثاني حوالي خمس سنوات يمكن التقديم على قرض اخر بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على سحب القرض الأول، إذا كان قد تم سداده بالكامل. لطالب قرض ثاني لترميم المنزل يجب أن تكونقد مر على الترميم الأول ثمانى سنوات. للحصول على قرض ثانى يجب تقديم نسخة من رقم حساب IBAN . للحصول على قرض ثاني عليك بتقديم كافة المستندات المطلوبة وهي تتلخص في(إثبات الهوية ويشترط أن تكون سارية، مثل رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الحكومية). ولكي يتمكن المتقدم من الحصول على قرض للمرة الثانية ضرورة وجود بيان مختوم ومعتمد من قبل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن الموافقة على قرض بنك التسليف:

الدخول على الرابط الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

ثم نقوم بإدخال رقم المعرف وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

يجب على طالب القرض قبل التقديم على طلب قرض يجب تسجيل الدخول للاطلاع على جميع معلوماتك الشخصية بالإضافة إلى تفاصيل أي قروض حصلت عليها بالفعل والمدفوعات المتبقية التي يتعين عليك سدادها.

للاستفسار والتواصل مع خدمة العملاء على رقم الهاتف 920008002 وهو مفتوح 24 ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع.

الشروط المطلوبة للحصول على قروض بنك التسليف:

هناك عدة شروط للحصول على قروض بنك التسليف والموافقة عليها فورا وهى كالتالي: