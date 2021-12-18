التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis 1443 رابط وطريقة التقديم في المنصة

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عمر شويل - جدة نوفر طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis 1443 للاستفادة من مبالغ المعاش طالما تحققت شروط الأهلية والاستحقاق الموضحة من جانب الوزارة، حيث تمت إتاحة التقديم على الضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي تم نقل جميع خدمات الضمان إليها لاستقبال طلبات تسجيل ضمان الاجتماعي الجديد 1443، وقد تم الإعلان عن تفعيل برنامج الضمان الاجتماعي بعد تطويره بناءً على المرسوم الملكي الكريم لتحقيق الاستقرار المالي لأبناء وبنات المملكة الأكثر احتياجاً للمال، وقد أوضحت الوزارة طريقة حساب الضمان الاجتماعي بعد إطلاق البرنامج الجديد، كما حددت شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 للوقوف على مدى استحقاق المتقدم من عدمه.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis

أطلقت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي لتقديم الدعم المالي المناسب للأفراد والأسر المحتاجين للدعم الحكومي لتغطية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية لتحسين الحالة المعيشية لهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، فبرنامج الضمان الاجتماعي المطور وضع بتشريعات لتحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد المستحقين.

ولم يتوقف الأمر عند صرف إعانات مالية للمستحقين وفقط، ولكن يتم توفير خدمات التأهيل والتدريب لتحسين مهارات المستحقين للحصول على وظيفة مناسبة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف، ويتم تصنيف المستحقين بعد القبول على أساس القدرة على العمل من عدمه إلى ثلاث فئات وهم:

مستحق غير قابل للتأهيل. المستحق القابل للتأهيل. مستحق قادر على العمل.

ومن المقرر أن يتم دراسة الاستحقاق لكافة المتقدمين خلال شهر ديسمبر الجاري لعام 2021م على أن يتم نزول أول دفعة من الضمان الاجتماعي في الشهر التالي لصدور قرار القبول، أي أنه سيتم إيداع الضمان الاجتماعي في الحساب البنكي للمستحق في شهر يناير 2022م للمتقدمين الجُدد، وفي حال رفض الطلب، يتم إرفاق سبب الرفض في حالة الطلب عبر البوابة الإلكترونية.

رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443

تم توفير بوابة خاصة لاستقبال طلبات التسجيل في الضمان المطور وهي منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو موقع الضمان الاجتماعي المطور الإلكتروني للتقديم عن طريق النت بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي بالمملكة، حيث يتم تعبئة الملف الموحد للمتقدم بصورة كاملة ببيانات صحيحة ودقيقة، ومن ثم الانتظار حتى الانتهاء من دراسة الطلب الخاص به، ويمكنكم الحصول على رابط تسجيل ضمان جديد من خلال التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis الجديد (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية

يمكن إنشاء حساب جديد في البوابة الإلكترونية لمن يتوافر لديهم شروط الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، ثم النقر على تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية للبرنامج، وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة في كل خانة، والموافقة على الشروط والأحكام، ثم النقر على “تسجيل”، وبعد ذلك اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد للتواصل مع خدمة العملاء لتقديم استفسار أو شكوى يمكنه ذلك الآن، كما يمكنكم الحصول على رابط إصدار مشهد الضمان الاجتماعي لتقديمه للجهة الطالبة، ومعرفة شروط الضمان للموظف 1443، ومن خلال المقال يمكن التعرف على كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis 1443.