تعطيل الدراسة في السعودية بقرار وزارة التعليم بسبب المتحور الجديد “أوميكرون” حقيقة ام لا

مازال البحث عن حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية يشغل بال قطاع كبير من الطلاب وأولياء الأمور، إذ يتسائل المئات عن وجود نية لتعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا اوميكرون، وفي هذا الصدد حرصت وزارة التربية و التعليم السعودية على حسم الجدل المثار بين الجميع والذي تم تداوله بكثرة على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت الوزارة عن تكذيب ذلك الخبر من الأساس، و قام وزير التربية والتعليم بإصدار بيان رسمي مؤكدا فيه على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تعطيل الدراسة في المملكة حتى هذه اللحظة، مشيراً في تصريحاته إلى أن هذا القرار لم يكن من اختصاصات وزارة التعليم، ولكن يرجع لما تراه وزارة الصحة بناء على الوضع الوبائي في البلاد، وبما يصب في مصلحة المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية

لم تكف مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن الحديث عن حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية، وخاصة بعد أن كثر الجدال بين الألاف من أولياء الأمور في المملكة، وهو ما دعى الوزارة لضرورة التوضيح واصدار البيانات الرسمية، وعليه فقد صرح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية والتعليم إن مسئولي وزارة الصحة في المملكة هم المسئولون عن اتخاذ القرارات المناسبة وفقا لرؤيتهم المدروسة للوضع الوبائي والصحي في البلاد وقد شدد وزير التربية والتعليم على حرص الوزارة في كافة الأحوال على الالتزام الكامل باستكمال العام الدراسي بأي طريقة بما يتناسب مع مصلحة الطلاب في إطار الحرص التام على صحتهم.

تفاصيل حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية

كما أضاف وزير التعليم فيما يخص حقيقة تعطيل الدراسة في السعودية أن الوزارة دائماً ما تتصرف في ضوء ما يأتي لها من إجراءات وتعليمات وزارة الصحة في مواجهة الجائحة، وأشار الى أن موضوع متحور “أوميكرون” لم يمر عليه سوى أيام قليلة، فالتالي فإن العام الدراسي يسير بانتظام وفقا للخطة الزمنية المحددة لحين صدور أي تعليمات جديدة، وقد نصحت الجهات المسؤولة من عدن الانسياق وراء الأخبار المكذوبة وتحرى الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.