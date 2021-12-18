نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال فترة التجربة ..شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إتاحة خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر، ولكن لمن تتوفر فيه شروط الإصدار لمن ليس لديهم هوية مقيم، وذلك خلال فترة التجربة 90 يوم، حيث تتيح الجوازات لأصحاب العمل من المواطنين والمقيمين العديد من الخدمات الإلكترونية، التي يستطيع الحصول عليها من خلال تفعيل الحساب الشخصي عبر منصة أبشر، لذلك لا داعي للذهاب إلى مقر الجوازات، ولكن التسجيل في منصة أبشر يمكن المواطن من الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها، سواء إصدار تأشيرة خروج وعودة، أو تأشيرة خروج نهائي للمقيمين والتابعين وغيرهم.

تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

الآن أصبح بإمكان صاحب العمل من المواطنين أو المقيمين إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية من خلال بعض الخطوات البسيطة عبر منصة أبشر، وذلك بحسب ما أعلنت عنه مديرية الجوازات، حيث أكدت على أن الخدمة متوفرة أثناء فترة التجربة لمن ليس لديه هوية مقيم، وذلك بالخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة أبشر. الانتقال إلى الصفحة الرئيسية بعد تسجيل دخول أبشر باسم المستخدم وكلمة المرور. الدخول إلى خدمة المكفولين من خلال تبويب الخدمات الإلكترونية. النقر على خيار الخروج النهائي خلال فترة التجربة. العمل على تحديد المكفول. الاطلاع على الإرشادات ثم تنفيذ الخدمة.

شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي

كشفت مديرية الجوازات عن شروط الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أثناء فترة التجربة 90 يوم، التي كان من أبرزها ألا يزيد عدد العمال سواء كانت عمالة منزِلية أو غيرها عن 100 عامل، كما اشترطت ألا يكون العامل المراد إصدار التأشيرة بشأنه متغيب عن العمل أو متوفى أو خارج المملكة، أن يكون جواز السفر الخاص بالعامل ساري لمدة لا تقل عن شهرين فأكثر، وعند التأكد من توفر تلك الشروط يستطيع المرور بالخطوات السابقة لإصدار التأشيرة عبر منصة أبشر.

تأشِيرة الخروج النهائي للتابعين

تعد تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الجوازات السعودية، كما توفر خدمة تأشيرة الخروج النهائي للتابعين، فمن خلال توفر المتطلبات المتمثلة في سريان صلاحية الإقامة وجواز السفر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وسداد رسوم المخالفات المرورية، فضلًا عن التواجد داخل المملكة العربية السعودية، وأن يكون هناك بصفة للتابع المراد إصدار تأشيرة خروج نهائي له، ثم المرور بالخطوات الآتية إلكترونيًا عبر منصة أبشر: