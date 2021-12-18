تنزيلات 60% في اكسترا بالسعودية اليوم على الاجهزة والجوالات

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية والجوالات، تعتبر اكسترا واحدة من أكبر المتاجر المتوفرة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها أقوى الخصومات والتخفيضات بنسبة تزيد عن 50%، فالهدف الذي تعمل اكسترا من أجله هو توفير سبل الراحة للجميع وتقديم لهم كل ما يحتاجون سواء من هواتف من أفضل الماركات العالمية أو من أجهزة كهربائية من أفضل الماركات العالمية.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية:

مع نهاية العام حرصت اكسترا على أن تلبي كافة متطلبات عملائها من خلال تقديمها لأقوى الخصومات والتخفيضات ومن بين الأجهزة التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي:

عرض على قلاية فيليبس بدون زيت مع خصم بنسبة 23.37.

عرض على مايكروويف سولو مع سعة 42 لتر.

يشمل العرض تخفيضات على مختلف الأجهزة التي من بينها محضرة طعام فيليبس قوة 600 واط به سرعتان مع وعاء بسعة 1.3 لتر.

يحتوي العرض على دفاية كلاس برو سيراميك مع قوة ألفين واط ديجتال مع خصم بنسبة 11.46%.

يشمل العرض على دفاية كلاس برو الزيتية بقوة 2500 واط مع خصم بنسبة 10.01% وتحتوي تلك الدفاية على 13 ريشة مع ثلاثة مستويات مختلفة للحرارة.

عروض اكسترا بالسعودية على الهواتف:

حرصت شركة اكسترا على أن توفر أقوى عروض مختلف على الهواتف المحمول من أفضل الماركات العالمية التي من بينها:

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع سعة 256 جيجا بايت.

هاتف سامسونج نوت 20 يقوم بدعن شبكة الجيل الرابع 4 جي مع سعة ذاكرة الهاتف 256 جيجا بايت.

هاتف سامسونج جالكسي إس إف إيه الجيل الخامس مع سعة 128 جيجا بايت.

هاتف هونر 50 يقوم بدعم الجيل الخامس مع سعة تخزينية بمساحة 128 جيجا بايت ويشمل العرض على خصم بنسبة 31.83%.

يوجد لاكسترا أكثر من فرع في أرجاء المملكة العربية السعودية وجميعهم يعملان من أجل خدمة العميل وتقديمه إليه كل ما يحتاج، فلا يخلو منزل الأن من الأجهزة المنزلية ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يخشون مشكلة الأسعار ولكن في حين التعامل مع اكسترا لا داعي للتفكير في ذلك الأمر مطلقًا فاكسترا حريصة على تلبية كافة متطلبات العملاء.