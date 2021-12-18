نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب موظفي المسجد النبوي 1443 وشروط الحصول على مكافآت شؤون الحرمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب موظفي المسجد النبوي 1443، أعلن المسئول عن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن رواتب الوظائف الموسمية في المسجد النبوي 1443، وتم الإعلان أيضًا عن المكافآت التي سيتم منحها للموظفين الحرمين الشريفين، شرط توفر بعض الشروط للحصول على المكافأة، هذا بالإضافة لضرورة تحقيق الشروط المطلوبة للموظفين من أجل الحصول على الترقية، هذا بالإضافة إلى أنه وضح في بيانه عن توفر وظائف شاغرة يمكن الالتحاق بها، شرط وتوفر بعض الشروط، ومن خلالنا سنقدم كل التفاصيل حول هذا الموضوع.

رواتب موظفي المسجد النبوي 1443

تم الإعلان من قبل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين سلم الرواتب الخاصة بالموظفين، ولجميع العاملين في المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والذي يتم إيداعها بشكل دوري ومنتظم والتي جاءت كالتالي:-

8200 ريال رواتب الأئمة للحرمين الشريفين.

5000 ريال راتب المؤذن في الحرم الشريف.

مكافآت موظفي الحرمين الشريفين 1443

أعلنت الحكومة السعودية عن أحقية حصول موظفي الحرمين الشريفين على مكافآت، يتم تحديدها على حسب رتبة الموظف، وعدد السنوات التي أمضاها بالوظيفة:-

4.570 ريال مكافأة إمام الجامع أ.

3.675 ريال مكافأة سنوية لإمام الجامع ب.

2.980 ريال مكافأة سنوية لإمام المسجد أ.

2.385 ريال مكافأة كل عام لإمام المسجد ب

1.890 ريال مكافأة سنوية لإمام مسجد ج.

1.790 ريال مكافأة كل عام لمؤذن الجامع.

1.395 ريال مكافأة سنوية لمؤذن المسجد.

1.195 ريال مكافأة كل عام خادم المسجد.

شروط الحصول على مكافآت موظفي شؤون الحرمين 1443

وضعت الحكومة السعودية عددًا من الشروط الواجب توافرها للعاملين بشئون الحرمين للحصول على المكافآت المقررة مثل:-

وجوب وصول الموظف على آخر المرتبة الوظيفية المقررة بالوظائف.

تذهب الأولوية للموظف الذي يصل للمرتبة الأقدم.

الحصول على تقييم جيد جدًا في آخر عامين بالوظيفة، وعدم حدوث أي خصومات من راتبه، لأنه في تلك الحالة سيتم حرمانه من المكافأة.

عدم صرف المكافأة الخاصة بالموظف إلا بعد مرور عام على تاريخ خصم راتبه أو علاوته.

ضرورة حصول الموظف على عددًا من المؤهلات بما يتناسب مع وظيفته.

شروط حصول موظفي المسجد النبوي على ترقية 1443

كما تم وضع بعض الشروط من أجل الحصول على مكافأة الحرمين الشريفين، أيضًا يتوفر بعض الشروط الواجب توافرها للترقية في وظائف المسجد النبوي مثل:-

يجب أن تتناسب الترقية مع الرتبة فلا يجوز حصوله على ترقية تجعله في منصب أعلى من الذي يشرف عليه.

الأولوية للموظفين القدامى مثل قضاء الموظف ما يصل إلى 12 عامًا في وظيفته.

ضرورة أن يكون المسمى الوظيفي الجديد بما يتناسب مع المجموعة الوظيفية المعتمدة بدليل الوظائف.

عدم توفر أي أخطاء تتسبب في إعاقة الموظف الحصول على الترقية.

شروط التقديم في وظائف المسجد النبوي للنساء والرجال

لم يتم الإعلان فقط على الرواتب والمكافآت بل أيضًا تم الإعلان عن شروط التقديم في وظائف المسجد النبوي للنساء، والتي تتمثل في الآتي:-