تمويل شخصي للمتقاعدين حتى 500 ألف ريال من سامبا. حيث تُقن سامبا أن مرحلة التقاعد مرحلة واعدة وجديدة للانطلاق. في مرحلة عمرية جديدة من المشاريع والطموحات ولذلك حرصت سامبا على توفير تمويل للمتقاعدين يصل لـ 500 ألف ريال بفترات سداد حتى 60 شهر بمعدل ربح ثابت. مع موافقة فورية على التمويل يمكن طلب التمويل إلكترونيًا أو مع زيارة أحد فروع المصرف .

تمويل شخصي للمتقاعدين سامبا

يقدم تمويل سامبا عددًا من المزايا على النحو الآتي:

التمويل مجاز من الهيئة الرقابية الشرعية.

يصل التمويل حتى 500 ألف ريال.

فترات سداد مرنة حتى 60 شهر.

إمكانية شراء المديونية وموافقة فورية.

يوجد تأمين تكافلي مجاني .

سقوط الأقساط في حالة العجز أو الوفاة.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة التمويل الحالي.

الحصول على بطاقة سامبا الائتمانية بشكل مجاني طوال فترة التمويل.

شروط تمويل المتقاعدين من سامبا

العمر 40 فيما فوق

الدخل الشهري ألفي ريال فما فوق.

لابد أن يكون

يجب أن يكون مشتركًا في برنامج التقاعد التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد.

كيفية التقديم على تمويل سامبا للمتقاعدين

لطلب التمويل الشخصي للمتقاعدين من الموقع الإلكتروني النقر على قدم طلبك واملأ البيانات وسوف يتم التواصل معك خلال ثلاث أيام عمل.

أو الاتصال بسامبا فون على الرقم المجاني 8001241010

زيارة أحد فروع سامبا وسوف يقوم مسئول خدمة العملاء بتوضيح كل شيء لك.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل

لطلب التمويل لابد من إحضار المستندات الآتية:

تعبئة نموذج الطلب الشخصي.

صورة لبطاقة الهوية الوطنية الشخصية.

خطاب موافقة على تحويل الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتأمين أو التقاعد على المصرف.

خطاب تحويل الراتب التقاعدي.

يمكن حساب التمويل من خلال حاسبة سامبا للتمويل. من خلال تحديد عدد الشهور والعمر والدخل الشهري وقطاع العمل والقيمة المتبقية من السداد

يقدم مصرف سامبا عدد من الخدمات التمويلية لكل فئات المجتمع المواطنين والمقيمين والمتقاعدين. يتيح لك المصرف بطاقة سامبا من خلال تستطيع الحصول على نقاط مكافآت يتم استبدال النقاط للحصول على هدايا أو عروض في هايبر بنده أو أي مكان بالعالم.