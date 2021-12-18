نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم تفاصيل مخطط مشروع وسط جدة الجديد داون تاون 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعدّ مخطط مشروع وسط جدة الجديد من أهم المشروعات الاستثمارية التي قامت بإطلاقها الحكومة السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حيث يهدف المشروع إلى تطوير مدينة جدة، التي تسعى الحكومة السعودية إلى جعلها واحدة من أهم المدن السعودية الساحلية، وبالتالي استقطاب المزيد من السياح من مختلف دول العالم إليها كل عام، وتحقيق المزيد من الدخل القومي، وللحصول على معلومات حول هذا المشروع تابع هذا المقال.

مخطط مشروع وسط جدة الجديد داون تاون جدة 1443

لقد تم وضع مخطط للمشروع، حيث تم تقسيم المساحة الإجمالية الخاصة به بين المناطق المتنوعة التي سوف يتم إنشائها به كالآتي: تخصيص نسبة 42% من المساحة الكلية للمنطقة السكنية في المشروع، تخصيص 35% من مساحة المشروع للمنطقة الترفيهية.

تخصيص 12% من المساحة للمناطق الإدارية والمكاتب، وكذلك تخصيص 11% من إجمالي المساحة للمنطقة الخاصة بالضيافة، وتم الحرص على وضع أفضل مخطط للمشروع، للاستفادة القصوى من المساحة الإجمالية التي تتوفر به، وبالتالي يتم الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

أهداف مشروع تطوير وسط جدة

تسعى الحكومة السعودية من خلال إقامة مشروع وسط جدة المتميز إلى تحقيق الأهداف التالية:

تحقيق قيمة إضافية للاقتصاد السعودي تبلغ 47 مليار سعودي بحلول عام 2030.

تطوير مدينة جدة حتى تصبح واحدة من أهم المدن التي تتوفر بها الخدمات السياحية المتكاملة، سواء في الشرق الأوسط أو على مستوى العالم.

تنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي مع تقليل اعتماد السعودية على النفط فقط، وهو ما يتم من خلال جعل جدة وجهة سياحية تقوم بإدخال المزيد من الدخل عبر السياحة.

شركة جدة داون تاون

تم الإعلان من خلال شركة جدة داون تاون عن البدء في هذا المشروع وفقًا إلى النقاط التالية: