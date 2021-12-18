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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 أسر ومستقلين في المقال التالي
التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، بحث مكثف ودائم من جانب العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية، بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث الضمان الاجتماعي بنظام مطور يشمل عدد من الشروط الجديدة التي تم تحديدها من جانب الوزارة، وقد أعلنت الوزارة بأن المستفيدين الحاليين سوف يتم نقلهم بالتدريج الي نظام العمل الجديد في الضمان الاجتماعي، وتهدف الوزارة من من الضمان الجديد الي وضع خطة من خلالها يتم مساعدة جميع الأسر والمستقلين الأشد احتياجًا من المواطنين السعوديين، وسوف نوضح لمتابعينا شروط وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد
يستطيع كل مواطن سعودي سواء ذلك المواطن من أرباب الأسر أو المستقلين، الاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد والتسجيل فيه ولكن بعد الشروط المطلوبة وفقًا للنظام الجديد، وهذه الشروط هي:
- يشترط أن يكون الشخص الراغب في الحصول علي الدعم سعودي الجنسية، مع استثناء هذه الفئات، (السيدة غير السعودية التي تزوجت من شخص سعودي، السيدة الأرملة أو السيدة المطلقة غير الحاملة للجنسية السعودية ولكن لديها أبناء سعوديون، الأبناء من الأرملة أو السيدة المطلقة السعودية من شخص يكون غير حامل للجنسية السعودية، وكذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة، والأيتام).
- عند التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد يجب أن يكون الشخص المستفيد من المقيمين بشكل مستمر داخل المملكة.
- يتطلب التقديم أن يكون الدخل أقل من الحد الأدنى للمعاش الخاص بالضمان الاجتماعي.
- يجب أن تتوافر الشروط والمعايير الخاصة بامتلاك الثروة علي المستفيدين وفق خصائص لائحة الوزارة.
رابط التقديم في دعم الضمان الجديد 1443
تسجيل جميع المستفيدين الحاليين والجدد في معاش الضمان الاجتماعي الجديد، يتم من خلال بعض الخطوات التي تتم بالشكل التالي:
- الدخول علي منصة التسجيل التالية: الضمان الاجتماعي الجديد.
- اختيار خدمات الموقع الإلكترونية من أعلي صفحة الموقع.
- اختيار التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.
- تسجيل بيانات النموذج الخاص بالضمان ورفع جميع المستندات والأوراق التي تخص التقديم.
- التأكد من صحة البيانات المسجلة ودقتها.
- الضغط علي تقديم الطلب، حتي تقوم الوزارة بمراجعة الطلب المقدم والتأكد من صحة التسجيل واحقيه الحصول علي المعاش، وإخطار المستفيد بالموافقة أو الرفض.
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