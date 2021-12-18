رابط منصة خبرة الرسمي وزارة العدل السعودية لمتابعة المحاكم والدوائر التجارية

صرح رسمياً وزير العدل في المملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن أنه قد تم إنشاء منصة الخبرة التابعة لوزارة العدل في كل المحاكم وأيضا الدوائر التجارية، بهدف هو تسهيل الطلب على الخبرات المتخصصة والذي يأتي من خلال آلية تسرع اكتساب الخبرة كما أنها يضا تقلل من وقت التقاضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة المؤسسات القانونية للحدود الشمالية، وأيضا يمكن من الاطلاع على سير العمل علي مستوي كافة محاكم الاستئناف التي تتواجد على المستويين المدني والجنائي.

رابط منصة خبرة وزارة العدل

تعمل منصة خبرة على الويب فقط حتى هذه اللحظة، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها بسهولة عبر جهاز كمبيوتر وذلك من خلال المتصفح، حيث يقوم الشخص بدخول موقع منصة خبرة كما يمكن دخول المنصة بسهولة ويتم ذلك عبر الهاتف المحمول، وذلك عن طريق متصفح الذي يتواجد داخل الجوال،حيث أن لا يتوفر حتى الآن تطبيق رسمي لمنصة خبرة ومن المنتظر في القريب العاجل الإعلان عن توفر تطبيق عبر الجوالات مناسب لنظامي Android أو iPhone.

تسجيل 1443 لمنصة خبرة بوزارة العدل السعودية

منحت وزارة العدل التسجيل المطلق لكافة القطاعات التي تقدم خدمات متخصصة في مجالاتها وأنشطتها، بشرط الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدم حلولاً عديدة للمستفيدين عبر المنصة، لأنها تسهل التواصل بين القاضي والخبير وكذلك المتعاقدون، عندما يتم التسجيل مباشرة عن طريق إدخال رابط منصة التجربة، يجب أن يتم التسجيل بشكل صحيح عبر بيانات المعلن من أجل الاستفادة من الدراما الموجودة.

أهداف منصة التجربة السعودية

كان وزير العدل السعودي قد تحدث للإعلاميين عن أهداف إطلاق منصة خبرة السعودية التابعة لوزارة العدل والتي تقدم الكثير من الخدمات متنوعة، لكل العاملين في العدل وللأشخاص الذين يلجأون للقضاء وفيما يلي أهم الأهداف التي تم تحديدها: