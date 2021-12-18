نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على المساعدات ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت المؤسسة عن حقوقها في مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال لأن ذلك يعد من أولويات العديد من مواطني المملكة، وذلك لأنها تقدم المساعدات الإنسانية لهم وفق الخطة التي تقدمها لهم، وتأمل في تمريرها، وتتمثل الخطة في تحقيق هدفها وغايتها الأسمى وهو الارتقاء بمستوى تنمية المجتمع السعودي وسد جميع الثغرات التي خلقتها الأزمة التي تجتاح المملكة والعالم بأسره، وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الوليد يوفر نوعين من برامج الدعم لدعم السيارات ودعم امتلاك منزل، لذلك نحن نقدم شروطًا لكل منهما.

شروط مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال

وضعت مؤسسة الوليد بعض الشروط لمساعدة المستحقين لمنزل أو سيارة ، وهذه الشروط هي كالتالي:

ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 3000 ريال سعودي.

ألا يمتلك المتقدم أي سيارة أو عقار سكني باسمه.

لم تستفد من خطط الإسكان السابقة.

عمر المتقدم 21 سنة.

عدم استيفاء المتقدم لأي شروط تتعلق بوزارة الإسكان أو الاقتراض من البنك.

عادة ما ترث الوحدات السكنية الخاضعة للسيطرة الشروط ، وهي في حالة الوفاة.

لا يمكن تأجير أو بيع الوحدات السكنية المقدمة من خلال مؤسسة الوليد.

رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال

يمكن لجميع المواطنين الذين يستوفون متطلبات التطبيق تسجيل الدخول إلى موقع مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على المساعدة ، ويتضمن محتوى التسجيل إضافة الاسم الكامل وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وغيرها من البيانات ، بحيث يكون الشخص الذي يعيش أو يوفر السيارة ستختار من خلال التواصل أعلن عبر البريد الإلكتروني أو على موقع المؤسسة.

معايير الإقامة في مؤسسة الوليد

لا يجوز للمستفيد من برنامج إسكان مؤسسة الوليد أن يمتلك الوحدة السكنية التي يسكن فيها، باستثناء الاستمرار في العيش في ظل قيود وشروط معينة تضعها المؤسسة: