القسط يبدأ من 315 ريال شهرياً.. كيفية تقسيط جوال Galaxy Z Fold 3 من جرير

عرض عديدة توفرها مكتبة jarir في المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين، ومنها إمكانية تقسيط سامسونج جالكسي زد فولد 3 بسعة 256 جيجا بايت، ودفع 315 ريالا سعوديًّا في الشهر لمدة ثلاث سنوات، وهو مبلغ قليل مقارنة بسعر الهاتف الكاش الذي يصل إلى 6799 ريالًا سعوديًّا، وهو رقم كبير لا يتحمله كثير من المواطنين والمقيمين، نظرًا لغلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع وكثرة المسؤوليات.

خطوات تقسيط سامسونج جالكسي زد فولد 3 من جرير

ومن الممكن تقسيط سامسونج جالكسي زد فولد 3 من جرير من خلال الدخول إلى صفحة الهاتف على الموقع الإلكتروني للمكتبة، واتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى صفحة هاتف Galaxy Z Fold 3. النقر على إضافة إلى السلة. التقدم بطلب تقسيط أونلاين. الحصول على الموافقة. التوجه إلى أقرب فرع لإتمام عملية الشراء بالتقسيط.

شروط تقسيط هاتف Galaxy Z Fold 3 من مكتبة جرير

ووضعت مكتبة جرير في السعودية، بعض الشروط التي يجب الالتزام بها في حالة رغبة أي عميل في شراء هاتف Galaxy Z Fold 3، وهي كالتالي:

لا بد من ألا تقل قيمة الهاتف عن 3 آلاف و500 ريال سعودي، وهذا الشرط ينطبق بالفعل على هذا الهاتف من سامسونج.

لا يمكن الاستفادة من خدمة التقسيط لشراء بطاقات الهدايا والقسائم الشرائية.

ولا يُمكن استرجاع قيمة البضائع المشتراه بشكل نقدي.

الخيارات المتاحة للتمويل ما بين 6 أشهر و12 شهرًا و18 شهرًا و24 شهرًا.

دفع مبلغ 1% من إجمالي مبلغ المشتريات وهي عبارة عن رسوم إدارية.

كما لا يُمكن شراء المنتجات بالدمج ما بين طريقة الدفع عبر خدمة تقسيط المشتريات بأي طريقة دفع أخرى.

مزايا تقسيط هاتف Galaxy Z Fold 3 من جرير السعودية

ويحصل العميل الذي يشتري هاتف Galaxy Z Fold 3 بالتقسيط من مكتبة جرير على العديد من المميزات، منها ما يلي: