نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلحظة.. كيفية فتح حساب إضافي في مصرف الراجحي والشروط المطلوبة في المقال التالي
إذا كنت من المواطنين أو المقيمين في السعودية، ولديك حساب أساسي في مصرف الراجحي ومسجل في تطبيق مباشر الراجحي، فإنه من الممكن فتح حساب إضافي في تطبيق الراجحي بكل سهولة، لإتمام العديد من المعاملات المصرفية في أي وقت، خصوصًا التي تستدعي وجود حساب آخر غير الأساسي، فيما تعد هذه الخدمة من الخدمات المهمة التي يوفرها هذا البنك الشهير في المملكة، الذي يتعامل وفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، لذلك يحظى باهتمام كبير وإقبال واسع من السكان في مختلف المناطق والمدن.
كيفية فتح حساب إضافي من تطبيق الراجحي
ومن الممكن فتح حساب إضافي من تطبيق الراجحي بخطوات بسيطة، ليتمكن العميل من الدخول إلى حسابه الثاني في البنك، وذلك من خلال الآتي:
- فتح تطبيق مباشر الراجحي على الهاتف الذكي.
- تسجل الدخول بالاسم وكلمة السر في التطبيق.
- النقر على الثلاث نقاط في أعلى التطبيق.
- اختيار الحسابات.
- النزول إلى أسفل التطبيق، والنقر على حسابات إضافية.
- اختيار حساب جاري.
- تحديد الغرض من فتح الحساب، سواء شخصي أو تجارة، أو عمل.
- تحديد العملة التي نريد التعامل بها.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- النقر على التالي.
- الضغط على زر التأكيد، لتأكيد الطلب وهو إنشاء الحساب.
- ظهور رقم الحساب ورقم الآيبان، وسيتم تفعيل الحساب بعد 24 ساعة.
شروط فتح حساب آخر في بنك alrajhi
وحدّد بنك الراجحي عددًا من الشروط التي يجب توفرها لفتح حساب آخر فيه، وذلك لأصحاب الحسابات الأساسية والمسجلين في تطبيق مباشر الراجحي، وهي كالتالي:
- لا بد من إضافة التواقيع المعتمدة عبر زيارة الفرع، حتى يمكن للعميل إصدار الشيكات.
- الإقرار بأن العميل لا يشغل هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أي منصب سياسي في الدولة.
- يقر العميل بأنه بكامل أهليته وقواه العقلية المعتبرة شرعًا ونظامًا.
- لا بُد من أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية.
- التسجيل في خدمة أبشر لتوثيق المعلومات.
- أن يكون رقم الجوال المستخدم للتسجيل صادر عن أحد مزودي الخدمة في السعودية.
- عمر المتقدم لطلب فتح الحساب أكثر من 15 سنة.
- إتمام عملية فتح الحساب إلى النهاية.
- إدخال عنوان البريد الوطني وعنوان البريد الإلكتروني بشكل صحيح.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلحظة.. كيفية فتح حساب إضافي في مصرف الراجحي والشروط المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.