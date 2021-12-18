بلحظة.. كيفية فتح حساب إضافي في مصرف الراجحي والشروط المطلوبة

إذا كنت من المواطنين أو المقيمين في السعودية، ولديك حساب أساسي في مصرف الراجحي ومسجل في تطبيق مباشر الراجحي، فإنه من الممكن فتح حساب إضافي في تطبيق الراجحي بكل سهولة، لإتمام العديد من المعاملات المصرفية في أي وقت، خصوصًا التي تستدعي وجود حساب آخر غير الأساسي، فيما تعد هذه الخدمة من الخدمات المهمة التي يوفرها هذا البنك الشهير في المملكة، الذي يتعامل وفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، لذلك يحظى باهتمام كبير وإقبال واسع من السكان في مختلف المناطق والمدن.

كيفية فتح حساب إضافي من تطبيق الراجحي

ومن الممكن فتح حساب إضافي من تطبيق الراجحي بخطوات بسيطة، ليتمكن العميل من الدخول إلى حسابه الثاني في البنك، وذلك من خلال الآتي:

فتح تطبيق مباشر الراجحي على الهاتف الذكي. تسجل الدخول بالاسم وكلمة السر في التطبيق. النقر على الثلاث نقاط في أعلى التطبيق. اختيار الحسابات. النزول إلى أسفل التطبيق، والنقر على حسابات إضافية. اختيار حساب جاري. تحديد الغرض من فتح الحساب، سواء شخصي أو تجارة، أو عمل. تحديد العملة التي نريد التعامل بها. الموافقة على الشروط والأحكام. النقر على التالي. الضغط على زر التأكيد، لتأكيد الطلب وهو إنشاء الحساب. ظهور رقم الحساب ورقم الآيبان، وسيتم تفعيل الحساب بعد 24 ساعة.

شروط فتح حساب آخر في بنك alrajhi

وحدّد بنك الراجحي عددًا من الشروط التي يجب توفرها لفتح حساب آخر فيه، وذلك لأصحاب الحسابات الأساسية والمسجلين في تطبيق مباشر الراجحي، وهي كالتالي: