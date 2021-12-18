نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وكيفية التسجيل فى شركة سابك لخريجي الثانوية 1443 في المقال التالي

شروط وكيفية التقديم فى شركة سابك لخريجي الثانوية 1443 بعد الإعلان عن فتح باب القبول فى برنامج سابك فى إطار سعى حكومة السعودية لتوفير فرص العمل والتدريبات اللازمة لتأهيل الشباب السعودي للالتحاق بالوظائف المناسبة وشروط التقديم فى سابك للشباب السعودي ليست بالمستحيلة وخطوات التسجيل فى شركة سابك سنستعرضه فى السطور التالية وكذلك تعد شركة سابك احد اكبر الشركات العاملة فى مجال الصناعة وتقنية المعلومات والمشتريات الصحية وتندرج شركة سابك تحت إدارة شركة ارامكو وتمتلك غالبية أسهمها ويتميز التدريب فى سابك بالراتب الشهرى المجزي الذي يتراوح ما بين 4000 ريال ويصل إلى 6000 الآف ريال. شروط التسجيل والقبول فى شركة سابك السعودية يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

كذلك يجب أن لا يتجاوز سن المتقدم 20 عام.

ويتم القبول فى سابك لخريجي الثانوية العامة نظام علو الطبيعة أو ما يعادلها من أقسام.

ثم يجب أن يتجاوز مجموع المتقدم فى الثانوية 90%.

كذلك يجب اجراء الفحص الطبي على المتقدم ويجب اجتياز المقابلة الشخصية.

وأيضاً يجب أن تتجاوز درجة المتقدم فى المواد التالية نسبة 80% فى المرحلة الثانوية لمواد الكيمياء واللغة الانجليزية والفيزياء.

كذلك يجب تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة فى التسجيل فى سابك. الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم فى شركة سابك للثانوية العامة يتم تقديم الأصول من كشف الدرجات الخاص بالخريج من الثانوية العامة.

ثم تقديم بطاقة الهوية الوطنية.

وأيضاً تقديم سجل الوالد.

وفى حالة التقدم من بعثات خارجية يتم تقديم جواز سفر سارى لمدة عام.

ويجب تقديم صورة حديثة ملونة بخلفية بيضاء. خطوات التسجيل فى سابك 1443 يجب الدخول إلى رابط موقع شركة سابك للتسجيل فى تدريب خريجي الثانوية العامة.

ثم النقر على خيار التسجيل.

وبعد ذلك سينتقل بك المتصفح إلى صفحة خاصة ببيانات التسجيل فى شركة سابك.

يجب إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وبعد ذلك إدخال كلمة مرور والنقر على خيار موافق.

وبعد النقر على خيار موافقة ستصلك معلومات عن منتجات سابك.

ثم يجب الضغط على مربع مستخدم أنا لست روبوت.

وأخيراً النقر على خيار ” تسجيل للانتهاء من خطوات التقديم والتسجيل فى شركة سابك لخريجي الثانوية 1443. الوسوم عمر شويل - جدة شروط وكيفية التسجيل فى شركة سابك لخريجي الثانوية 1443 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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