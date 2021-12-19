مشروع تعظيم البلد الحرام يعلن فتح باب التوظيف لموسمي رمضان والحج 1443هـ

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عمر شويل - جدة أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام منذ يومين عن فتح باب التقديم على وظائف للرجال لموسمي رمضان والحج لهذا 1443، تستعد المملكة العربية السعودية بقدوم موسم العمرة والحج لهذا العام، لهذا أعلنت عن احتياجها عن عدد كبير من الشباب و الرجال لخدمة ضيوف الرحمن الوافدين إلى المملكة العربية السعودية لإقامة العمرة في شهر رمضان المبارك والقادمين إلى الحج هذا العام 1443، ولكن هناك بعض الشروط و القواعد القبول في هذه الوظائف، كما وضعت رابط خاص للتقديم.

وظائف مشروع تعظيم البلد الحرام لموسمي رمضان والحج 1443هـ

في ظل التجهيزات التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية في الاستعداد إلى موسمي الحج وموسم رمضان يعلن البرنامج على احتياجهم لإعداد كبيرة من الرجال بغرض خدمة ضيوف الرحمن المقدمين على إداة العمرة في شهر رمضان المبارك و القادمين لإقامة فريضة الحج لهذا العام على أن يكون فترة العمل مسائية.

رابط التقديم في مشروع تعظيم البلد الحرام لموسمي رمضان والحج 1443هـ

في هذا الوقت من كل عام يعلن مشروع تعظيم البلد الحرام عن وظائف لخدمة القادمين من مختلف بلدان العالم لإقامة الحج و العمرة لهذا يتم فتح باب التقديم، و أعلن برنامج تعظيم البلد الحرام أن التقديم على الوظائف سيكون إلكتروني من خلال موقع تعظيم مشروع البلد الحرام ويمكن التقديم بالخطوات التالية:

أولًا قم بالضغط على رابط التسجيل في موقع تعظيم البلد الحرام.

بعد ذلك قم بالضغط على طلب التقديم.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بإدخال البيانات المطلوبة.

ثم قم بعد ذلك بالضغط على إرسال.

شروط التقديم فى وظائف مشروع البلد الحرام

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم وهي:

يشترط أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

كما يشترط أن يكون من سكان مكة المكرمة.

لابد أن يزيد عمر المتقدم عن 18 عام.

يشترط تفرغ المتقدم.

موعد التقديم في مشروع تعظيم البلد الحرام لموسمي رمضان والحج 1443هـ

أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها عن فتح باب التقديم للعمل في خدمة ضيوف الرحمن، على أن يكون باب التقديم بداية من يوم الأحد 15 من جمادى الأولى 1443 الموافق 19 من ديسمبر 2021 م على أن يكون آخر موعد للتقديم فى وظائف مشروع تعظيم البلد الحرام يوم الثلاثاء 15 من جمادى الثاني 1443 الموافق 18 من يناير 2022 م.