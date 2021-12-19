قرض الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتب بخيارات للسداد عديدة

قرض الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد القروض الشخصية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا القرض ، مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي ، كما تتيح الشركة للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً للتقديم على طلب التمويل الشخصي ، بأقل راتب وأسهل الشروط ومتطلبات بسيطة لاستكمال جميع الإجراءات.

أهم مزايا القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

الشركة السعودية للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي قد أدركت أهمية توفير حلول تمويلية بشروط ميسرة وسهلة ، والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية للعملاء من كافة الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية ، وقد قامت الشركة بتقديم عرض القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها طالب التمويل عند التقدم بالطلب ، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك الإمتيازات التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل، للعميل عند التقدم بطلب للاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.

قرض شخصي مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

توفر الشركة السعودية للتمويل القرض الشخصي بمبالغ تمويلية كبيرة ، والتي تبدأ من 10000 ريال سعودي ، وتصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل الحصول على 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

قرض نقدى وفورى لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

تمويل شخصي بهامش ربح تنافسي.

توفر الشركة للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

تعمل الشركة السعودية للتمويل علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لديها.

يمكن أن تصل نسبة الاستقطاع حتي 60%.

يمكن أن تصل مدة سداد التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل حتي 60 شهر.

أهم شروط الاستحقاق للاستفادة من قرض الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتب