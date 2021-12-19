قدم واحصل فورا على قروض بنك التسليف المتنوعة وشروط قرض الأسرة والترميم والزواج

يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العديد من القروض التمويلية المختلفة لجميع المواطنين حيث يقدم الكثير من التمويلات لمساعدة الاسر والمواطنين والمواطنات بقروض ميسرة بأنواعها المختلفة، حيث بإمكان أي مواطن سعودي الجنسية الحصول علية للرجال والنساء والاستفادة من تلك الخيارات الواسعة, عند توفر مجموعة من الشروط والمتطلبات يجب أن تتوافر في الشخص الراغب في الحصول على التمويل المطلوب الحصول عليه، حيث البنك خدمة القروض للعاطلين عن العمل ويقدم بنك التسليف، خدمات الإقراض المختلفة التي تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقدم كذلك قرض الزواج حيث يمكن الاستفادة منة للشباب, بينما قرض الترميم وقرض الاسرة، ويقدم القرض لمن هم فوق 60 عاماً يكون الحد الأقصى لمبلغ القرض هو 30،000 ريال للمتقدمين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكبر ولكن لم يبلغوا بعد سن 65، لمن يبلغ 65 عامًا فأقل الحد الأقصى لمبلغ التمويل 18000 ريال، ومن خلال مقالنا سوف نوضح بالتفصيل شروط القروض المقدمة من بنك التسليف الأسرة والترميم وكذلك لقرض الزواج وكيفية التقديم للحصول على القرض.

شروط الحصول على قرض الزواج للشباب والشابات:

يشترط للحصول على قرض الزواج سواء للرجال او الفتيات ان يتوفر عدة شروط اهمها مايلي:

يشترط للحصول على القرض ان لا يقل السن عن عمر 18 عام وألا يتجاوز عمر المقترض 70 و 55 للكفيل او الضامن.

ومن الضروري أن يكون الزواج لأول مرة كي يتمكن من الموافقة للحصول على القرض

كما يشترط للمرأة أن تكون سعودية أو من دول مجلس التعاون الخليجي.

يشترط موافقة البلد الأصلي للمتزوج في حال كان من الجنسيات الأجنبية

يجب ألا يزيد عمر الشخص المتقدم أو الراغب في الحصول على القرض 70 سنة وهو السن الذي حددته الإدارة لطلب قرض الزواج.

يشترط للحصول على قرض الزواج حيث يشترط تقديم عقد الزواج موثق لمدة لا تزيد عن سنتين ويستخدم التاريخ الهجري لحساب مدة العقد.

يجب أن يكون الدخل الشهري كحد أقصى 10000 ريال سعودي شهرياً.

شروط الحصول على قرض الأسرة:

يجب توفر عدة شروط للحصول على قرض الأسرة أهمها هي:

يشترط للحصول على قرض الأسرة أن يكون الحد الأدنى للعمر 30 عام.

الحد الأقصى لعدد أفراد الأسرة تكون حوالي 4 أفراد، وفي حالة وجود أبناء يعملون لا يتم احتسابهم.

يشترط الحصول على قرض الاسرة تقديم المستندات الدالة على ما يثبت حاجة مقدم الطلب للقرض.

من الضروري أن يكون دخل الشخص المتقدم لا يزيد عن 2000 ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض الترميم :

للموافقة على الحصول قرض ترميم منزل يجب توافر الشروط التالية:

يشترط لكي يتمكن الشخص المتقدم أن يكون فترة بناء المنزل لا تزيد عن 5 سنوات.

يجب أن يكون الدخل الشهري لا يتجاوز 12500 ريال سعودي

أن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل اما إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل.

في حال سبق للبنك تقديم طلب تمويل لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثمان سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق،

ألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه عن (1000م) ألف متر.

تكون قيمة التمويل المخصص لترميم المنازل المبنية من الطين (18.000) ثمانية عشر ألف ريال.

يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية (30.000) ثلاثون ألف ريال.

يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة (60.000) ستون ألف ريال.

القرابة من الدرجة الأولى هم الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والإخوان والأخوات والزوجات.

كيفية التقديم للحصول على قرض بنك التسليف من خلال تطبيق اون لاين:

للحصول على القرض المراد الموافقة عليه عليك باتباع عدة خطوات كما يلي: