تعرف على سلم رواتب الموظفين والعلاوات والبدلات والحوافز للمعلمين والأطباء وجميع الموظفين الحكوميين

تعمل المملكة دائما على زيادة المرتبات والحوافز للموظفين في ظل حالة الغلاء الحالية بجميع السلع الإستهلاكية والأجهزة الفواتير والمدفوعات من ايجارات وغيرها ومتطلبات الحياة الأسرية للأولاد والأسرة، وتعمل المملكة على زيادة المرتبات بشكل دوري ومنظم حيث تطول تلك الزيادات عدد كبير من الموظفين الذين يعملون في قطاعات ومجالات متعددة بالمملكة, ولضمان قدرتهم على توفير مستوى معيشي عادل لأنفسهم وأسرهم، و تأمين إحتياجاتهم الحياتية، وتاتي هذه الزيادات وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تطوير نظام رواتب متكامل لجميع العاملين في الحكومة، فإن جدول الرواتب والأجور هو الجدول الذي ينظم رواتب الموظفين العاملين في الأنظمة الإدارية والمالية للمملكة، الى جانب الأجر الأساسي والحوافز السنوية، يحصل الموظفون في المملكة العربية السعودية على بدلات تختلف باختلاف المجال أو الوظيفة التي يعملون فيها، ووفقًا لعدد من العوامل، من بينها ؛ يتم تحديد آخر مؤهل حصل عليه الموظف قبل تأكيده على الدرجة الوظيفية، والتعديل والترقية التي حدثت أثناء التوظيف، وكذلك الدرجة الوظيفية وعوامل أخرى تحدد رواتب المواطنين والمقيمين، ومن خلال مقالي سوف نوضح جدول الأجور وسلم الرواتب للدرجات المختلفة وكذلك سلم العلاوات بالتوضيح لكل الرتب الوظيفية بالمملكة.

سلم رواتب وأجور الموظفين بالمملكة:

رواتب المرتبة الاولى وقد يتراوح بين 3000 ريال إلى 4890 ريال سعودي. رواتب المرتبة الثانية وقد يتراوح بين 3430 ريال إلى 5740 ريال سعودي. رواتب المرتبة الثالثة وقد يتراوح بين 3945 ريال إلى 6605 ريال سعودي. رواتب المرتبة الرابعة وقد يتراوح بين 4530 ريال إلى 7750 ريال سعودي. رواتب المرتبة الخامسة وقد يتراوح بين 5240 ريال إلى 8950 ريال سعودي. رواتب المرتبة السادسة وقد يتراوح بين 6065 ريال إلى 10335 ريال سعودي. رواتب المرتبة السابعة وقد يتراوح بين 7010 ريال إلى 12120 ريال سعودي. رواتب المرتبة الثامنة وقد يتراوح بين 8010 ريال إلى 13820 ريال سعودي. رواتب المرتبة التاسعة وقد يتراوح بين 9275 ريال إلى 15855 ريال سعودي. رواتب المرتبة العاشرة وقد يتراوح بين 10275 ريال إلى 17415 ريال سعودي. رواتب المرتبة الحادية عشر وقد يتراوح بين 11815 ريال إلى 18705 ريال سعودي. رواتب المرتبة الثانية عشر وقد يتراوح بين 13435 ريال إلى 20275 ريال سعودي. رواتب المرتبة الثالثة عشر وقد يتراوح بين 15180 ريال إلى 21835 ريال سعودي. رواتب الرابعة عشر وقد يتراوح بين 17015 ريال إلى 24015 ريال سعودي. رواتب المرتبة الخامسة عشر وقد يتراوح بين 20855 ريال إلى 28640 ريال سعودي.

كيفية احتساب الزيادة السنوية في المرتبات للموظفين:

حيث تتأثر الزيادة السنوية للموظفين في المملكة بعدة معايير ومقاييس متنوعة وهي كالتالي:

خبرة الموظف يعتبر عامل اساسي في رفع راتبه ويعتمد على الخبرة بشكل كبير فيعتمد زيادة الرواتب على خبرة الموظفين.

درجات الموظفين فحسب خبرة الموظف المهنية وترقياته التى حصل عليها اثناء القيام بعمله يتم تحديد درجة الموظف وتتحسن درجته الوظيفية مع نمو مستوى الخبرة الحكومية للموظف.

رتبة الموظف حيث تشير الى مدى اهمية وظيفته وعمله وكذلك عدد الالتزامات وواجبات الوظيفة التي يجب عليه القيام بها.

العلاوات والحوافز السنوية في سلم رواتب الموظفين بالمملكة: