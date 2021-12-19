رابط وظائف النيابة العامة 1443 لحملة شهادة الثانوية العامة لتوفير 80 وظيفة لهم

رابط وظائف النيابة العامة، منذ أن أعلنت النيابة العامة، عن أنه يوجد ما يعادل 80 وظيفة شاغرة، لحملة الشهادة الثانوية العامة، أو دون ذلك، وقد ازداد البحث على كيفية التقديم، وماهي الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة، وما هي المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم، وموعد وانتهاء التقديم، وكل هذا سوف نتكلم عنه في هذا المقال.

رابط وظائف النيابة العامة

تعلن النيابة العامة عن شغل 80 وظيفة جديدة. لحملة الثانوية العامة فما دون. في كثير من المناطق داخل المملكة العربية السعودية. وذلك عن طريق التقديم عبر الرابط الالكتروني المخصص لذلك. وحيث يتم المفاضلة بين المتقدمين. وفقاً للمعاير والشروط الموضوعة. واجتياز جميع الاختبارات. واجتياز المقابلة الشخصية. ولابد من التأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة. وذلك لعدم التعرض للمسألة القانونية. ويتم التقديم عبر الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم. وذلك حرصاً من المملكة على سلامة المواطنين. وذلك للظروف التي تمر بها البلاد. وجميع دول العالم. ألا وهي جائحة فيرس كورونا. حيث يتم التقديم إلكترونياً عبر شبكة الانترنت. وذلك لعدم الازدحام للحد من انتشار الفيرس.

ميعاد التقديم للوظائف

يبدأ ميعاد التقديم للوظائف الشاغرة. يوم الأحد الموافق 12/12/2021م. 8/5/1443هــ. وسوف ينتهي ميعاد التقديم يوم الثلاثاء الموافق 14/12/2021م. 10/5/1443هــ.

بعض المناطق التي يتم تعين فيها المقبولين في الوظائف

الرياض.

المدينة المنورة.

مكة المكرمة.

حائل.

الطائف.

العقيق.

تبوك.

حفر الباطن.

المندق.

بدر الجنوب.

جدة.

نجران.

وتوجد العديد من المناطق الأخرى.

ماهي الوظائف المطلوبة للالتحاق بوظائف النيابة العامة

عامل.

مراسل.

سائق.

معقب.

مراسل أو مراسلة مكتبية.

ماهي المستندات والشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيفة

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظيفة حامل للجنسية السعودية.

وأن يكون حاصل على الثانوية العامة فما دون.

أن يكون حسن السير والسلوك وغير مطلوب في حكم قضائي خصوصاً بقواضي الشرف والأمانة.

إرفاق جميع المستندات مع ملء استمارة التقديم عبر الرابط الالكتروني.

يتم اجتياز جميع الاختبارات الموضوعة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

كيفية التقديم عبر شبكة الانترنت لوظائف النيابة العامة