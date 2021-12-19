كم يبلغ دعم حافز الثاني 1443؟

كم مبلغ دعم حافز الثاني، برنامج حافز من البرامج المقدمة للشباب العاطلين عن العمل والباحثين عنه، حيث يقدم لهم دعم مادي محدد لحين إيجاد العمل المناسب لهم بعد قضاء فترة مناسبة من التدريب المقدم من برنامج حافز، وهناك شروط محددة من أجل قبول الأفراد في دعم حافز نعرفكم بها مع توضيح قيمة دعم حافز الثاني للمستفيدين.

برنامج حافز للعاطلين عن عمل

برنامج مخصص لمساعدة الشباب لتحفيزهم على البحث عن العمل لحين إيجاد العمل المناسب لهم، كما ويوفر لهم دعم شهري لحوالي سنة كاملة 12 شهر وفي تلك الفترة يقوم المتقدم بحضور مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية لكي تساعده في الحصول على التدريب الكافي من أجل التقديم في فرص عمل مناسبة للفرد فيما بعد، ويتم وقف الدعم المقدم في أي وقت يرغب المستفيد بذلك عندما يجد العمل المناسب له.

قيمة مبلغ حافز الثاني

تختلف قيمة الدعم المقدم للمواطنين المستفيدين من حافز في المرة الأولى عن المرة الثانية بهدف بعض الاعتبارات التي وضعتها الوزارة حيث أن راتب حافز يقسم بهذا الشكل:

الأربعة شهور الأولى في حافز الدعم الشهري لها هو 1500 ريال.

أما الأربعة شهور التالية فيقل الدعم ويصبح 1250 ريال.

والفترة الأخيرة يصبح الدعم 1000 ريال سعودي.

شروط دعم حافز للمستفيدين

وحددت النقاط التالية من أجل قبول المستفيدين في حافز للباحثين عن عمل وهي:

فترة العمر المسموح بها لا يقل عن عمر 20 سنة ولا يزيد عن عمر 35 سنة.

ليس للمتقدم أي حق في المعاش التقاعدي.

شرط قدرة المتقدم على العمل وتنفيذه.

كما ويجب ألا يكون منضمًا للقطاع الخاص أو العام.

ليس للمتقدم في حافز دخل شهري قيمته أكثر من دخل حافز طوال فترة التدريب.

ويجب أن يكون منتهي من الدراسة.

التسجيل في برنامج حافز

ويتم التسجيل في حافز من خلال مجموعة الخطوات القادمة: