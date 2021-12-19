إن تجديد البطاقة يعد خدمة من الخدمات المقدمة من قبل مصلحة الأحوال داخل المملكة السعودية إلكترونياً من خلال منصة أبشر أو بوابة نفاذ الإلكترونية، وكان هذا بإطار التوجيهات الحكومية داخل المملكة لكي يتم تحويلها لدولة رقمية بما يتناسب مع رؤيتها لعام 2030، وأيضاً لتفادي دفع الغرامات الخاصة بالتأخير والذي يكلف الشخص بعض المال، وعبر مقالنا هذا سنساعدكم في معرفة متطلبات تجديد الهوية الوطنية السعودية 1443.

متطلبات تجديد الهوية الوطنية السعودية 1443

إن مدة الصلاحية لبطاقة الهوية يكون عبارة عن 10 سنوات منذ أن تم إصدارها أو القيام بتجديدها، ولابد من إجراء ذلك التجديد خلال 180 يوم قبل أن تنتهي الصلاحية، واليكم متطلبات التجديد وهي كالآتي:

عمر المواطن لا يكون أقل من 18 عام.

ضرورة إحضار صورة شخصية، ولابد أن تكون بالذي الوطني قياس 4×6.

أن تستلم البطاقة القديمة من مكتب الخاص بالأحوال المدنية.

ضرورة تقديم السجل العائلي وإحضار صورة له إذا كان المواطن متزوج.

هنا يتم استكمال البيانات بين نموذج رقم 58.

أن تسجل طلب التجديد إلكترونياً من خلال منصة أبشر.

عليك إحضار شهادة تعيين تثبت صحة البيانات المقدمة إذا لم تكن هناك وضوح بالصورة داخل البطاقة القديمة.

وإذا تم كتابة أي شيء خطأ أو مخالف تلغي التجديد تماماً.

الشروط اللازمة لتجديد البطاقة الوطنية

توجد بعض الشروط التي تلزم لتجديد البطاقة الوطنية بالمملكة السعودية، وهي إليكم الشروط وهي كالآتي: