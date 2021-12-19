نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متطلبات تجديد الهوية الوطنية السعودية 1443 في المقال التالي
إن تجديد البطاقة يعد خدمة من الخدمات المقدمة من قبل مصلحة الأحوال داخل المملكة السعودية إلكترونياً من خلال منصة أبشر أو بوابة نفاذ الإلكترونية، وكان هذا بإطار التوجيهات الحكومية داخل المملكة لكي يتم تحويلها لدولة رقمية بما يتناسب مع رؤيتها لعام 2030، وأيضاً لتفادي دفع الغرامات الخاصة بالتأخير والذي يكلف الشخص بعض المال، وعبر مقالنا هذا سنساعدكم في معرفة متطلبات تجديد الهوية الوطنية السعودية 1443.
متطلبات تجديد الهوية الوطنية السعودية 1443
إن مدة الصلاحية لبطاقة الهوية يكون عبارة عن 10 سنوات منذ أن تم إصدارها أو القيام بتجديدها، ولابد من إجراء ذلك التجديد خلال 180 يوم قبل أن تنتهي الصلاحية، واليكم متطلبات التجديد وهي كالآتي:
- عمر المواطن لا يكون أقل من 18 عام.
- ضرورة إحضار صورة شخصية، ولابد أن تكون بالذي الوطني قياس 4×6.
- أن تستلم البطاقة القديمة من مكتب الخاص بالأحوال المدنية.
- ضرورة تقديم السجل العائلي وإحضار صورة له إذا كان المواطن متزوج.
- هنا يتم استكمال البيانات بين نموذج رقم 58.
- أن تسجل طلب التجديد إلكترونياً من خلال منصة أبشر.
- عليك إحضار شهادة تعيين تثبت صحة البيانات المقدمة إذا لم تكن هناك وضوح بالصورة داخل البطاقة القديمة.
- وإذا تم كتابة أي شيء خطأ أو مخالف تلغي التجديد تماماً.
الشروط اللازمة لتجديد البطاقة الوطنية
توجد بعض الشروط التي تلزم لتجديد البطاقة الوطنية بالمملكة السعودية، وهي إليكم الشروط وهي كالآتي:
- ضرورة دفع الغرامات التي يتم تسجيلها من المصلحة الخاصة بالأحوال المدنية.
- لابد من حجز ميعاد لكي يتم تجديد الهوية من خلال بوابة أبشر.
- لا يتم تقديم طلب القيد في ظل وجود واحد آخر.
- دفع الرسوم الخاصة بخدمة التوصيل.
- عند الحاجة للتجديد إما أن يكون الموعد قد اقترب لنهاية سريان البطاقة.
- فقدان بطاقة الهوية أو تعرضت للتلف، وفي هذه الحالة يتم تقديم طلب للمصلحة التابعة للأحوال المدنية لمدة لا تزيد عن 15 يوم من تاريخ الفقدان أو التلف.
- إذا تم سرقتها أو تعرض المنزل للحريق أو الهدم أو حتى الغرق، وبتلك الحالة يبلغ قسم الشرطة وهيئة الدفاع المدني حتى يحصل على إشعار آخر، ويرفق طلب للتجديد يتم تقديمه لمصلحة الأحوال المدنية.
- وبهذا إذا كنت مستوفي لكل هذه الشروط يمكنك أن تجدد البطاقة بكل سهولة وبشكل إلكتروني دون الحاجة للزحام والذهاب للمكان أو الجهة المعنية.
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