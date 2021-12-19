شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وطريقة التسجيل فية 1443

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يبحث الجميع عن طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وأيضاً شروط الدخول على نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث نجد أن هذا النظام يقدم الدعم المالي للمواطنين المستحقين، مع ضمان إيداع الأموال الخاصة بصندوق الزكاة للعائلات والأسر الأكثر احتياجًا، ومدهم بالوظائف المناسبة لهم.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية في المملكة العربية السعودية بإطلاق الرابط الرسمي للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية للأشخاص المستفيدين في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهذا يتم عن طريق بعض الخطوات السهلة والبسيطة كالتالي:
- أول خطوة يتم الضغط فيها المواطن السعودي بالضغط على الرابط الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- ثم تسجيل الدخول بواسطة ملء الخانات بالبيانات التالية: اسم المستخدم، كلمة المرور، ويمكن أيضاً تسجيل جديد إذا لم يكن لديه حساب.
- بعد ذلك يتم كتابة جميع المعلومات الموجودة أمامه، مثل: رقم البطاقة الشخصية، تاريخ الميلاد بالهجري، رقم الجوال.
- ثم كتابة رمز التحقق الذي يستقبله المواطن في رسالة على جواله.
- في النهاية يتم تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تطلب منه، ويرسلها بشكل إلكتروني ويضغط على إرسال.
شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1443
توجد عدد من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية التي يجب أن تتوافر في المواطن ليحصل على الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ومن ضمن هذه الشروط الآتي:
- يجب أن تكون جنسية المواطن سعودية، ويقيم أيضاً في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- يتم استثناء المرأة الغير سعودية المتزوجة بالفعل من رجل سعودي.
- المرأة الأرملة أو المطلقة الغير سعودية التي لها أبناء يحملون الجنسية السعودية.
- من ضمن الفئات المستحقة أبناء المرأة الأرملة، والمطلقة من رجل لا يحمل الجنسية السعودية.
- إذا كان المواطن موظف حكومي أو قطاع خاص يجب أن يكون دخله أقل من الحد الأدنى للمعاش الذي يبلغ ١١٠٠ لكل موظف، و ٥٥٠ ريال لكل فرد من أقراء العائلة.
- من أهم الشروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور انطباق معايير الامتلاك، الاستخدام المبلغ الموضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
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