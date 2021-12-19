الجوازات السعودية توضح شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

قالت مديرية الجوازات السعودية عبر حساباتها الرسمية، إنه من الممكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي للموظفين أو العمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية خلال فترة التجربة التي تصل إلى 3 أشهر، وذلك للذين لم يصدر لهم هوية مقيم، وهي الفترة التي حدّدها قانون العمل السعودي وتُطبّق على جميع الوافدين إلى البلاد، فيما يأتي ذلك في إطار تنظيم العمل وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.

شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

وحدّدت مديرية الجوازات في المملكة العربية السعودية، شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية في المملكة، وهي كالتالي:

أن تكون صلاحية جواز السفر الخاص بالعامل شهرين أو أكثر.

يجب ألا يتعدّى عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية 100 عامل في المؤسسة أو الشركة التي ترغب في إصدار التأشيرة للعامل.

ألا يكون العامل مسجلًا كمتوفى أو متغيبًا عن العمل أو خارج البلاد.

ولا بُد من خلو سجل العامل من أي مخالفات مرورية.

دفع غرامة في حال انتهاء صلاحية الإقامة.

إرفاق صورة شخصية حديثة.

تعبئة بيانات الطلب بشكل صحيح، على أن يتضمن ختم صاحب العمل أو الكفيل.

وإحضار وثيقة مخالصة للخدمة المنزلية معتمدة من مكتب رعاية شؤون الخادمات ومكاتب الاستقدام في المملكة.

كيفية استخراج تأشيرة خروج نهائي من السعودية

وفي حالة انطباق الشروط على أحد العمال في المملكة ويريد الخروج النهائي منها، يمكنه استخراج التأشيرة التي تعطيه صلاحية السفر، من خلال الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، واتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية. اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية. الدخول إلى خدمات المكفولين. والانتقال إلى خدمة استخراج تأشيرة خروج نهائي في فترة التجربة.

الاستفسار عن تأشيرة خروج نهائي عبر أبشر

ومن الممكن الاستفسار عن التأشيرة الخاصة بخروج نهائي للمقيم في المملكة، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: