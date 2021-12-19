نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي قرية زمان وأهم المناطق التراثيّة وموعد الانطلاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم الكثير من عشاق الترّاث بالبحث عن رابط تذاكر قرية زمان وهو ما حذاه لتصدر مؤشرات تريند جوجل في السعودية، ويأتي طلب تذاكر الدخول بالتزامن مع الإغلاق المؤقت للصيانة من 16 إلى 19 ديسمبر وستفتح أبوابها في 20 ديسمبر 2021.

إنطلاق قرية زمان ضمن موسم الرياض

رتب موسم الرياض المنظم الفعلي لقرية زمان التراثّية الكثير من الفعاليات المتنوعة والمتميزة. بتنوع لافت ومناطق مختلفة كلها جعلت الناس يتنفسون عبق الماضي ويعيشون أجواء قائمة على استرجاع الفنون والانماط المتصلة بما كان عليه الأجداد مما جعل قرية زمان واحدة من أهم الفعاليات في موسم الرياض.

مناطق قرية زمان

عند البحث في مناطق القرية التراثية سيجد الزائر، مناطق تتوافق مع حاجته وتلبي ذوقه الفريد، فعلي سبيل المثال، يوجد هناك قرية الحوش بها ألعاب قديمة مناسبة للعب الأطفال، منطقة الميدان وبها الفنون الشعبية وتقديم أطيب الأكلات التقليدية، كما تتضمن بعض المناطق على النحو المذكور

سينما الطيبين، والتي قد خصصت لمشاهدة الأفلام في طابعها القديم الأجمل.

التكية هذه المنطقة تستضيف الجلسات لعيش اجواء عائلية بمطاعم ومقاهي تراثية.

انتل الطيبين، مسرح الطيبين بعروض ومسرحيات تفاعلية.

أين أحجز تذاكر قرية زمان

وتسعى قرية زمان لتسهيل حجز التذاكر وبالتالي تنظيم دخول جميع الزوار بالطاقة الاستيعابية، ورغم ذلك، يقول المطلعون ان الحجز يتم عبر تطبيق موسم الرياض فيما أشار آخرون ان التذاكر يتم طلبها وقت الوصول للفعالية, وهذه ترجيحات قائمة خاصة في ظل ما يوحي بتغيير آلية طلب التذاكر او جعل الدخول بدون تذاكر لعدم وجود فعالية قرية زمان في منصة الحجز كما كان سابقاً.

متى إفتتاح قرية زمان

بدأت قرية زمان موسمها الحالي في عام الفين وواحد وعشرين يوم 03 نوفمبر ومقرر مواصلة افتتاح أبوابها حتى 02 يناير الفين واثنين وعشرين.