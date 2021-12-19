كيفية إصدار شهادة المسكن الأول للحصول علي الأعفاء الضريبي وشروطها 1443

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عمر شويل - جدة كيفية إصدار شهادة المسكن الأول الأعفاء الضريبي وشروطها 1443 يتم الحصول عليها بشكل إلكتروني عن طريق بعض الخطوات السهلة حيث يظل هذا الموضوع من أحد الموضوعات الهامة بالنسبة للمواطنين في المملكة والتي يحق فيها وللمرة الأولي أن يمتلك المواطن مسكن سواء كان شقة أو وحدة سكنية أو فيلا إذا لم يسبق له امتلاك مسكن سابقا، هذه الشهادة تعفى المواطن من سداد ضريبة الأملاك على المساكن عند تملك الوحدات السكنية وتقوم الحكومة السعودية بدفع ضريبة القيمة المضافة و يأتي ذلك في أطار تيسير اجراءات تملك المسكن الأول للمواطن بهدف تعزيز وزيادة أعداد التملك لكي تصل إلى نسبة 70 % قبل حلول عام 2030 وتقدم هذه الخدمة للمواطنين من وزارة الإسكان بهدف مساعدة المواطنين على توفير مسكن مناسب من خلال السطور الأتية سوف نتعرف على طريقة الحصول على شهادة الأعفاء من ضريبة القيمة المضافة وشروطها عبر الموقع الإلكتروني المتاح من وزارة الإسكان.

كيفية إصدار شهادة المسكن الأول

قبل أن يبدأ المواطن في اجراءات أصدار أو استخراج شهاده المسكن الأول له يجب التأكد من جميع بياناته صحيحة و لا يمتلك أي عقار سكني مسجل بوزارة العدل أو أي قرض باسمه مسجل لدى الصندوق العقاري أو البنوك التجارية إليكم بعض الخطوات السهلة لاستخراج شهادة المسكن الأول.

وبعد إدخال كلمة المرور ثم انقر على اتصال في حالة عدم امتلاك حساب يجب القيام بالخطوات الأتية:

قم بإدخال الرقم القومي.

إدخال اسم المستخدم.

البريد الإلكتروني.

كلمة السرو التأكيد على كلمة السر.

عدد أفراد الأسرة.

منطقة البلد أو العقار.

ثم اضغط على حفظ.

ما هي شروط ومتطلبات الحصول على شهادة المسكن الأول

يوجد حقبة من الشروط التي يجب توافرها في المواطن الذي يريد القيام باستخراج شهادة المسكن الأول حتى يتمكن من الحصول على الشهادة بطريقة صحيحة وهي استيفاء كل الشروط والبيانات الصحيحة له لحين التأكد من صحتها من جانب الجهات المعنية لكي يتم الحصول على الشهادة وفي حالة إدخال بيانات غير صحيحة لا يتمكن من استخراج شهادة المسكن الأول إليكم الشروط.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون هذا المسكن أول مسكن له ولم يحصل أو يشتري منزل أو عقار سابق باسمه. يشترط أن تكون قيمة العقار أقل من 850 ألف ريال سعودي. لا يوجد رهن باسم المالك على أي عقار في البنوك التجارية أو الصندوق العقاري. يجب أن يكون المسكن موجود و جاهز للسكن على ارض الواقع بالفعل وليس قطعة ارض بدون بناء.

مدة صلاحية استخراج شهادة المسكن الأول