الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 المحتسب للمعاش من الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة نستعرض الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وذلك بعد تفعيل النظام المطور للضمان الاجتماعي والإعلان عن شروط الاستحقاق بالآلية الجديدة، حيث أصبح برنامج الضمان الاجتماعي يعتمد على الدخل الشهري للأسر المتقدمة أو الأفراد دون النظر إلى الحالة الاجتماعية أو السن، وبذلك يون مجموع إجمالي دخل الأسرة هو العمود الأساسي لحساب الضمان الاجتماعي، ويُضاف إلى ذلك عدد أفراد الأسرة، حيث يتم مقارنة الدخل الشهري المحتسب بعدد أفراد الأسرة، ومن ثم يتضح استحقاق المتقدم للمعاش من عدمه بناءً على عدد من العوامل المؤثرة الأخرى، فمن يرغب في التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، يمكنه ذلك الآن، كما يمكنكم الحصول على رابط إصدار مشهد الضمان للجامعات أو للجهات الطالبة الأخرى.

الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1443

بدايةً وقبل الخوض في الحد المانع للمعاش نود توضيح الفئات التي يستهدفها نظام الضمان الاجتماعي المطور المعلن عنه رسمياً من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يستهدف البرنامج كافة الأفراد والأسر الأشد احتياجاً للمال من أجل تزويدهم بالدعم النقدي لتحسين الحالة المعيشية لهم، كما يتم تقديم خدمات التأهيل والتدريب للحصول على الوظيفة المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وقد حددت الوزارة الحد المانع للمعاش بحيث إن زاد الدخل الشهري للأسرة المتقدمة عن هذا الحد فيعتبر المتقدم غير مؤهلاً للحصول على دعم الضمان الاجتماعي، وفي حال عدم تجاوز الدخل الشهري المحتسب (الدخل المكتسب ويحسب 50% من الراتب الشهري أو من نشاط تجاري + إجمالي الدخل غير المكتسب من برامج الدعم الحكومية) للحد المانع، بالإضافة إلى توافر شروط استحقاق الضمان الأخرى، فيكون المتقدم مؤهلاً للحصول على الضمان المطور 1443.

وقد أقرت الوزارة لعائل الأسرة مبلغ 1100 ريال، بينما للمعالين أو التابعين 550 ريال لكل تابع، ففي حال كان المتقدم شخصاً واحداً فقط، فيكون حده المانع 1100 ريال فقط، وإذا كان لديه تابع مثل الزوجة فيضاف إلى المبلغ المخصص للعائل 550 ريال، وبذلك يكون الحد المانع للأسرة المكونة من شخصين هو (1650 ريال)، ويتم إضافة 550 ريال لكل تابع أخر.

طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد

يتم حساب الضمان الاجتماعي للفرد المستقل أو الأسرة من خلال جمع مجموع إجمالي الدخل المكتسب لكافة أفراد الأسرة من راتب شهري أو من نشاط تجاري أو غيره، ثم يتم خصم النصف من قيمة هذا الدخل، ثم يُضاف إليه مجموع الدخل غير المكتسب من برامج الدعم الحكومي، وقد تم استثناء الفئات التالية:

الأشخاص ذوي الإعاقة + دعم البرامج المساندة الأخرى.

وبعد ذلك تتم مقارنة مجموع إجمالي الدخل المحتسب بالحد الأدنى أو الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور وفقاً للاستحقاق المعتمد لعدد الأفراد المتقدمين الموضح عالية، ومن يرغب في الحصول على جدول الحد الأدنى المحتسب للمعاش والحد الأعلى لقيمة الضمان الاجتماعي بناءً على عدد أفراد الأسرة، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

عدد أفراد الأسرة الحد المانع للضمان الحد الأعلى لقيمة المعاش 1 1100 ريال 1100 ريال 2 1650 1650 3 2200 2200 4 2750 2750 5 3300 3300 6 3850 3850 7 4400 4400 8 4950 4950 9 5500 5500

يوضح الجدول المرفق عالية الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور والحد الأقصى المحتسب لقيمة المعاش الذي من المقرر أن يحصل عليه الفرد أو الأسرة، ويتحدد المبلغ وقيمته بناءً على أفراد الأسرة المتقدمة، ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1443، ومعرفة موعد نزول الضمان الاجتماعي الدفعة الأولى للمتقدمين الجدد، يمكنه ذلك من خلال ثقفني الآن.