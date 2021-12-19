نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط صرف المساعدة المقطوعة بعد التعديلات الحديثة والرابط الجديد 1443 في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط صرف المساعدة المقطوعة بعد التعديلات الحديثة والرابط الجديد لعام 1443 في المملكة العربية السعودية المساعدة المقطوعة مقدمة من الجهات و السلطات السعودية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم سنويا ليس لها موعد محدد يختلف الموعد من عام إلى اخر وتتمثل هذه المساعدة المقطوعة في تقديم الدعم المادي إلى بعض الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود مما يعانون من الظروف الاقتصادية التي يعيشونها ولكن يوجد عدد من الشروط لصرف المساعدة المقطوعة والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية وأيضا بعض المتطلبات الواجب توافرها حتى تتم عملية التسجيل والحصول على صرف المساعدة المقطوعة إلى مستحقيها من المستفيدين.

شروط المساعدة المقطوعة بعد التعديلات الجديدة

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحكومة المملكة الإعلان عن بعض الشروط الواجب توافرها في المستفيد للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي وأيضا بعد تقديم المتطلبات اللازمة لكي يتم الحصول على الدعم.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما عند تاريخ التسجيل.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم يعول ورب أسرة.

ألا يكون لدى المتقدم دخل شهر ثابت اكثر من الحد المانع والتي قررته وزارة الموارد البشرية.

أن يمتلك المتقدم سجل تجاري.

يجب أن يكون مقيم على أراضي المملكة وقد تتجاوز ال12عام داخل المملكة قبل عملية التسجيل.

أن يكون المتقدم مؤمن عليه من قبل السلطات السعودية.

يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وان تكون مطبوعة دون نقص في الأوراق.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

أتاحت وزارة الموارد البشرية في المملكة عن رابط للاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443 من خلاله يتمكن المواطن المستفيد من الضمان الاجتماعي معرفة كافة الاستفسارات عن المساعدة المقطوعة بكل سهولة و يسر ويتم ذلك بالخطوات الأتية:

الخطوة الأولي يجب الدخول المباشر إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي من خلال شبكة الأنترنت. ثم النقر في الصفحة الرئيسية علي أيقونة قائمة الخدمات الإلكترونية. قم باختيار زر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. هنا يطلب منك الموقع إدخال بعض البيانات الخاصة منها رقم سجلك في الخانة المخصصة لذلك. ادخل رقم الهوية الوطنية و رمز التحقيق الخاص بك ويجب إدخاله بشكل صحيح. ثم الضغط على زر رقم طلب المواطن المراد الاستفسار غنه. ثم الضغط على زر عرض.

ظهر أمامك على الفور كافة المعلومات التي توضح كل الاستفسارات عن طلب المقطوعة.