نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 300 ألف ريال بدون كفيل بالتقسيط المرن على 60 شهر ميسر للسعوديين والمقيمين شركة اليسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل 300 ألف ريال بدون كفيل ميسر السداد حتى خمس سنوات مرنة بأقساط تناسب دخل العميل مقدم من شركة اليسر المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث توفر الشركة مجموعة من خيارات القروض منها التورق والإجارة والمرابحة لقطاع الأفراد والمؤسسات والشركات، فيما تسهل عملية تقديم طلب قرض بصورة إلكترونية عن طريق الموقع بخطوات سهلة للغاية، كما وفرت أيضاً فريق كبير مكون من 900 موظف خدمة العملاء يقومون بخدمتكم والرد على الاستفسارات والمساعدة في الحصول على التمويل لكي تكون على دراية بكل شيء سواء بأسعار المنتجات أو هامش الربح السنوي وكافة الشؤون التي تخص القرض المطلوب، وهذا ضمن العمل بالشفافية التي تتميز بها الشركة منذ سنوات، كما يمكنك زيارة أي فرع قريب منك من فروع شركة اليسر البالغ عددهم 19 فرع في مناطق المملكة العربية السعودية.

شروط وميزات تمويل شركة اليسر

تتميز الشركة بإعطاء قرض بدون كفيل أو ضمانات يشمل السعوديين والمقيمين على حد سواء بحيث يحصل العميل على المال بصورة سهلة دون تعقيد في الإجراءات، كما جعلت التمويل ميسر بأطول فترة سداد مرنة على خمسة سنوات وذلك تحدد قيمة القسط الشهري وفق الدخل “راتب” العميل الذي يتم معرفة من خلال الأوراق والمستندات المقدمة إلى الشركة، أما عن المعايير التي تتطلب منك عند طلب تمويل بدون ضامن فهي تتمثل في أن لا يقل العمر عن 22 ولا يزيد عن 60 عام وقت استحقاق آخر دفعة في القرض، وكذلك متاح بالنسبة للعملاء العسكريين وذلك حسب العمر التقاعدي بالنسبة لهم، وأن لا يقل الدخل الشهري عن 5 آلاف ريال، ولا تقل مدة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر..تطبق الشروط والأحكام.

كيفية طلب تمويل 300 ألف ريال بدون كفيل شركة اليسر

تقديم طلب تمويل شخصي بدون كفيل وذلك من خلال الموقع الخاص بالشركة عبر رابط شركة اليسر للإجارة والتمويل .

كما يمكنك التواصل عبر رقم خدمة العملاء عبر الرقم المجاني 8001160117

في مواعيد العمل الرسمية من يوم الأحد حتى الخميس بدءاً من الساعة 8:30 ص إلى 4:30 م.

المستندات المطلوبة /

بطاقة هوية وطنية / الإقامة سارية المفعول.

تعريف بالراتب وبالنسبة للقطاع الخاص يكون مصدق من الغرفة التجارية.

العنوان الوطني + كشف حساب بنكي حديث لا تزيد مدته عن 3 أشهر.