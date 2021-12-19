50,000 ريال بالتقسيط تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبلا تحويل للراتب

تمويل شخصي فوري من أهم المزايا التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الذين يريدون طلب تمويل سريع بالتقسيط الشهري الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر على الأكثر وذلك أصبح متاح لدى شركة إمكان للتمويل وذلك بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 50,000 ريال هو الحد الأقصى المسموح بيه عند طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان تحت ضوابط وشروط محددة وعند الموافقة على طلب التمويل يتم الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري لدى تمويل إمكان مصرف الراجحي الميسر الآن لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير داخل أراضي السعودية.

كافة الشروط الواجبة للحصول على تمويل شركة إمكان

هناك الكثير من الطلبات الأساسية التي يجب توفيرها والإلتزام بها للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان التابع إلى بنك الراجحي السعودي داخل أراضي السعودية لهذا العام الحالي لذلك لابد من توفير كافة الشروط والضوابط اللازمة لدى شركة إمكان كما يلي بالتفصيل:

شرط هام وأساسي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 25 عام ويصل إلى 60 عام على الأكثر لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير.

التمويل متاح للموظفين السعوديين في جميع القطاعات المختلفة ومتاح إيضًا لجميع المتقاعدين عن العمل في السعودية.

لابد من توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي الآن للموافقة على تمويل إمكان الراجحي.

التمويل الميسر يحتاج فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر من العاملين في القطاع الخاص بالمملكة.

أهم مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان الراجحي الآن.