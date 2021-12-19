برنامج تمويل السيارات من البنوك 2022 في السعودية.. تسهيلات تصل لـ 2 مليون ريال

برنامج تمويل السيارات من البنوك 2022 في السعودية شروطها ميسرة وقيمتها تصل إلى 2 مليون ريال في مصر الإنماء أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية. وهناك تباين فى برنامج تمويل السيارات من البنوك 2022 في السعودية. كل بنك يقدم التمويل وفق مميزات تجذب العملاء للتعامل معه. يختار المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية برنامج تمويل السيارات من البنوك 2022 سواء من بنك الرياض أو البنك الأهلي السعودي أو البنك العربي الوطني. وغيرهم من البنوك في السعودية بعد الإطلاع على الشروط.-

برنامج تمويل السيارات من البنوك 2022

يختلف برنامج تمويل السيارات من البنوك 2022 فكل مصرف له تفاصيل تمويله وإجراءاته التى تميزه عن غيره. ويمكن اختيار الأنسب لكم من خلال الآتي:

تمويل السيارات من مصرف الإنماء

يصل لـ 2 مليون ريال سعودي.

يصل تمويل الشراء لـ 500 ألف ريال سعودي للسيارة الواحدة.

لايحتاج رسوم إدارية.

الحرية لاختيار مصدر شراء السيارة.

تصل فترة السداد لـ 60 شهر.

الحد الأدنى للراتب 10000 ريال.

تمويل السيارات من بنك الرياض

متوافق مع الأحكام الشريعة الإسلامية.

شامل التأمينات.

يصل التمويل لـ 500 ألف ريال سعودي.

لا يشترط تحويل الراتب.

معدل الفائدة للعملاء المحولة رواتبهم 2.99% وغير المحولة 3.49% سنوي.

تصل فترة السداد لـ 60 شهر.

يمكن تحويل ملكية السيارة خلال فترة السداد.

تمويل السيارات من البنك العربي الوطني

يصل لـ 500 ألف ريال سعودي للأفراد ومليون ريال لرجال الأعمال.

لايقل الدخل للمتقدم عن 3000 ريال شهريًا.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فترة سداد تصل إلى خمس سنوات.

بدون كفيل.

لايشترط تحويل الراتب.

متاح للسعوديين والمقيمين والسيدات.

سداد دفعات متعددة من خلال (الصراف الآلي، الهاتف المجاني، الإنترنت، الشيكات، الإيداع المباشر).

تمويل السيارات من بنك الإمارات دبي الوطني

لايحتاج لكفيل أو تحويل راتب.

أقساط شهرية ميسرة.

شامل التأمين.

ضمان خمس سنوات أو 200 ألف كيلومتر.

فترة تأجير من 12 شهر إلى 60 شهر.

يمكن نقل عقد التأجير إلى عميل آخر.

حد أدنى للراتب 8000 ريال لعملاء و 20000 ريال لأصحاب المؤسسات.

يبلغ هامش ربح 1.99% للموظفين مع تحويل الراتب، 2.49% بدون تحويل الراتب، 3.25% لأصحاب المؤسسات على بعض السيارات.

تمويل السيارات من البنك الأهلي السعودي