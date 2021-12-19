نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل فى الدعم الريفي وشروط الاستحقاق للمزارعين والاسر المنتجة 1443 في المقال التالي
التسجيل فى الدعم الريفي 1443 حيث إن هناك العديد من الاسر فى المملكة العربية السعودية الذين يرغبون فى التسجيل فى برنامج الدعم الخاص بوزارة الزراعة والمياة فى المملكة وذلك لأن يحصلون على دعم تنموي للمشروعات الزراعية أو مشروعات تربية الدواجن والمواشي حيث يتم تقديم لهم دعم لتلك المشروعات.
التسجيل فى الدعم الريفي
دعم ريف هو أحدث البرامج الاجتماعية التمويلية التى قدمتها وزارة الزراعة والمياة فى المملكة العربية السعودية لكافة الاسر فى المملكة وذلك من أجل مساعدتهم على تحسين مستوى المشروعات الخاصة بهم وزيادة الربح من هذه المشروعات، أو القيام بإنشاء مشروع زراعى جديد للأشخاص العاطلين عن العمل ولديهم خبرة فى مجال الزراعة.
شروط برنامج دعم ريف
هناك عدد من الشروط التى وضعتها وزارة الزراعة لأن يتم التسجيل فى هذا البرنامج، حيث تتلخص تلك الشروط فى مجموعة السطور التالية:-
- يشترط إن يكون المستفيد من هذا البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية.
- يمكن للمقيمين الحاصلين على بطاقة التنقل التسجيل فى البرنامج.
- يشترط إن لا يزيد الدعم الريفي عن 54 الف ريال سعودي.
- إن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن ستة الاف ريال سعودي.
- يجب توافر كافة الاوارق المطلوبة من أجل التسجيل فى البرنامج.
- يشترط إن يكون لدى المتقدم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
- تسجيل المشروع فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- عدم توافر وظيفة فى القطاع العام أو الخاص بالمملكة.
- إن يكون متفرغ للعمل فى المشروع.
خطوات التسجيل فى الدعم الريفي 1443
حتى تستطيع التسجيل فى البرنامج يتوجب عليك القيام ببعض الخطوات وهذه الخطوات تكون وفقاً للنحو التالى:-
- الذهاب إلى موقع منصة ريف على شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار من صفحة المنصة الرئيسية التسجيل الجديد.
- بعد ذلك تكتب أسم المستفيد من الدعم السكنى.
- تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.
- تقوم بكتابة البيانات الخاصة بالمشروع فى المكان المخصص لها.
- بعد ذلك تقوم برفع الاوراق والمستندات الخاصة بالمتقدم وبالمشروع.
- بعد ذلك تقوم بالنقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط على زر التسجيل.
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