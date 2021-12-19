نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تمويل السيارات من مصرف الراجحي 2022 بدون مقدم.. طالع بسرعة خطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج تمويل السيارات من مصرف الراجحي 2022 أشهر البنوك في السعودية على الإطلاق. ويثق الملايين في التعامل معهم سواء من داخل المملكة أو خارجها. يبقى مصرف الراجحي علامة مميزة في عالم المال والأعمال. ويتميز برنامج تمويل السيارات من مصرف الراجحي 2022 بإنه بدون مقدم ويمكن تحويل الراتب مباشرة أو بدون تحويل راتب. هناك خطوات بسيطة للحصول على برنامج تمويل السيارات من مصرف الراجحي 2022 يجب اتباعها بجانب المستندات المطلوبة. التى تضمن للعميل والمصرف جدية التمويل.

برنامج تمويل السيارات من مصرف الراجحي 2022

أصبح برنامج تمويل السيارات من مصرف الراجحي 2022 متاح للعاملين في القطاع العام والخاص. سواء بتحويل الراتب أو من غير. ويشمل الآتي:

تمويل مصرف الراجحي مع تحويل راتب

للمواطنين بالقطاع العام:

الحد الأدنى للراتب: 2,000 ريال.

الحد الأدنى للمدة في الوظيفة الحالية: 1 شهر.

العمر المسموح به:18 إلى 60.

للمواطنين بالقطاع الخاص:

الحد الأدنى للراتب: 3,000 ريال – 5,000 ريال.

إليك الحد الأدنى للمدة في الوظيفة الحالية: 3-6 شهرا.

العمر المسموح بهالحد الأقصى 60.

للمقيمين العاملين في القطاع العام:

الحد الأدنى للراتب: 3,500 ريال.

الحد الأدنى للمدة في الوظيفة الحالية: 12 شهرا.

العمر المسموح به:21 إلى 60.

للمقيمين العاملين في القطاع الخاص:

الحد الأدنى للراتب: 3,000 ريال – 5,000 ريال

الحد الأدنى للمدة في الوظيفة الحالية: 3-6 شهرا

العمر المسموح بهالحد الأقصى 25-60

تمويل السيارات بدون تحويل راتب

يتيح مصرف الراجحي تمويل السيارات بدون تحويل راتب. من خلال اتباع الآتي:

للمواطنين بالقطاع العام:

الحد الأدنى للراتب: 5.000 ريال.

الحد الأدنى للمدة في الوظيفة الحالية: 6 أشهر.

العمر المسموح: 18-60 سنة.

جهة العمل: معتمدة.

للمواطنين بالقطاع الخاص:

الحد الأدنى للراتب: 5,000 – 7,500 ريال.

الحد الأدنى للمدة في الوظيفة الحالية: 6-18 شهر.

العمر المسموح: الحد الأدنى 21 – 25 الحد الأقصى 60.

جهة العمل: معتمدة.

الحد الأقصى للعمر التقاعدي 60 عامًا.

خطوات تمويل السيارات الراجحي

حُددت خطوات الحصول على تمويل السيارات من مصرف الراجحي 2022 لشراء سيارة جديدة أو مستعملة من خلال الآتي:

اختر السيارة التى تريدها. توجه إلى أقرب فرع لمصرف الراجحي ملء الاستمارة للحصول على التمويل. تسليم المستندات المطلوبة إلى مصرف الراجحي والحصول على الموافقة خلال 24 ساعة من الطلب. بعد الموافقة يحصل أي شخص على السيارة. يبيع مصرف الراجحي السيارة بالتقسيط ويتم الدفع كل شهر. تكون السيارة مسجلة باسم الشخص ومرهونة لصالح الراجحي.

المستندات المطلوبة لتمويل الراجحي للسيارات

يطلب مصرف الراجحي عددًا من المستندات للحصول على تمويل السيارات تشمل الآتي: