نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل ولي الأمر أسهل 5 خطوات للتسجيل والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو نظام نور تسجيل ولي الأمر؟ ما هي مميزات هذا النظام؟ هل يوجد شروط للتسجيل في نظام نور؟ يحاول جميع أولياء الأمور التعرف على الإجابات الخاصة بهذه التساؤلات لمعرفة كل ما هو متعلق بهذا النظام التعليمي الحديث ليقوموا بتسجيل أبنائهم به بدون الشعور بالقلق، لذلك سنوضح لكم خطوات التسجيل في هذا النظام والمستندات المطلوبة للتسجيل في السطور التالية لهذا المقال.

نظام نور تسجيل ولي الأمر

يمكن أن يتم التسجيل في نظام نور تسجيل ولي الأمر بسهولة كبيرة، وفقًا للخطوات التي تم تحديدها، والتي تتمثل فيما يلي:

أولًا يتم فتح الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة نور ثم يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات الشخصية للمستخدم في الخانات المخصصة لها.

يتم حل سؤال للتحقق من آدمية المستخدم ثم يتم اختيار مربع خدمات أولياء الأمور.

الخطوة التالية في خطوات التسجيل في خدمات منصة نور تكون كتابة بيانات ولي الأمر وكتابة اسم بديل للمستخدم.

في النهاية يتم النقر على مربع التسجيل ليتم إنشاء حساب جديد في نظام نور.

المستندات المطلوبة بنظام نور

من خلال الفقرات التالية سوف نذكر أهم المستندات التي يجب أن يتم تقديمها عند التسجيل في نظام نور، أبرز هذه المستندات تكون كالتالي:

النسخة الأصلية من شهادة ميلاد الطفل ونسخة مصورة منها.

12 صورة شخصية للطفل يجب أن تكون حديثة وملامح الطفل واضحة بها وخليتها بيضاء.

تقديم الوثائق الصحية الخاصة بالطفل للتأكد من أنه لا يعاني من أي أمراض معدية.

يعد بطاقة العائلة أحد أهم المستندات التي يجب أن يتم تقديمها عند تسجيل الأطفال على منصة نور الإلكترونية.

أخر الأوراق التي يفضل تقديمها عند التسجيل في المنصة تكون النسخ المصورة من بطاقة الهوية الوطنية لكلًا من الوالدين.

يجب أن يتم تقديم هذه الأوراق بالكامل ليتم قبول الأطفال في المنصة على الفور.

إن نظام نور يعتبر ضمن المواقع الإلكترونية للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية، ويتم تقديم العديد من الخدمات التعليمية من خلالها، والدمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.