بدون كفيل 300 ألف فورى بالتقسيط علي دفعات علي أطول مدة سداد

بدون كفيل 300 ألف فورى بالتقسيط علي دفعات ، تمويل شخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، ويبحث المواطن أيضاً علي عروض تمويلية بخيارات للسداد عديدة ، والتي تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى ، بالإضافة إلى سرعة إتمام عملية التمويل من أجل التسهيل على المواطن للحصول على السيولة النقدية.

بدون كفيل 300 ألف فورى بالتقسيط علي دفعات

تمويل شخصي كاش ونقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد الحلول التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل ، لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، وبخيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، والتي تساعد العميل في تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة ، كما توفر الشركة موافقة فورية وسريعة على طلب المنتج ، وذلك تسهيلاً على العميل للحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، وتتيح الشركة للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بأسهل الشروط والمتطلبات.

أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

تمويل شركة اليسر متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

قرض فورى لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا العرض بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

تقدم الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

تمويل شخصي بهامش ربح تنافسي.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 60 شهر ، وذلك من خلال أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

المواطن السعودي والمواطن الوافد يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

كيفية التقديم على طلب تمويل شركة اليسر

يمكن للعميل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ، من خلال عدة طرق حيث أتاحت الشركة إمكانية التقديم على الطلب من خلال الإنترنت ، وذلك عن طريق الدخول علي رابط تمويل شركة اليسر ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على الطلب من خلال الذهاب إلى أحد فروع شركة اليسر المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة اليسر