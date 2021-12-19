نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على برنامج الدعم الريفي وشروط الاستحقاق الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على برنامج الدعم الريفي تعتبر من أكثر الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها المواطنين الذين يتبعون القطاعات الزراعية في المملكة العربية السعودية، والتي حرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن توفر لهم الدعم الحكومي الريفي للتوسع في الأنشطة والمشروعات الزراعية التي يقومون بها، ولهذا دعت إلى تسجيل الدعم الريفي من خلال رابط بوابة الدعم الريفي كما أنها قدمت مجموعة من الضوابط تندرج تحت إطار شروط استحقاق ريف للدعم 1443.

التقديم على برنامج الدعم الريفي

تسعى الوزارة إلى العمل على تعزيز مستوى القطاع الزراعي في المملكة، وتحسين أنماط الحياة للمواطنين، ولهذا تُقدم خدمة التقديم على برنامج الدعم الريفي والتي يمكن من خلالها الحصول على مبلغ مالي يساهم في رفع مستوى المعيشة للمقبولين أو المستحقين، وتكمن خطوات التقديم في التالي:

الانتقال إلى رابط موقع بوابة ريف الإلكتروني (reef.gov.sa).

ثم النقر على خيار إنشاء حساب جديد، لكي تحصل على فرصة لإدخال المعلومات التي تخصك.

عليك أن تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية والاسم رباعي ورقم الهاتف.

ثم إدخال معلومات الدخل الشهري للتعرف على مدى استحقاقك للدعم.

يلي تلك الخطوات النقر على خيار تقديم لاستلام رسالة التفعيل على جوالك.

ثم النقر على تقديم بعد الانتهاء.

وقد أكدت الوزارة على أن هناك مدة مُحددة مستغرقة في النظر في الطلبات المرسلة إليها للحصول على الدعم، وهي قد تصل إلى الشهرين ثم يتم الصرف في المواعيد المخصصة للدعم الريفي.

شروط برنامج الدعم الريفي

وهناك مجموعة من الضوابط التي لا بد من توافرها من أجل قبول طلب الحصول على الدعم الريفي، وهذه الشروط تتمثل في التالي:

إدخال البيانات كاملة بطريقة صحيحة، ورفع الوثائق والمستندات اللازمة بصيغة بي دي إف.

يشترط أن يكون لدى المواطن حساب بنكي من أجل استلام القيمة المستحقة من الدعم الريفي عليها.

الحصول على الجنسية السعودية لجميع المتقدمين، على ألا تكون أعمارهم أقل من 21 سنة.

ضرورة ألا يكون المتقدم يحصل في الشهر الواحد على راتب يزيد عن ستة آلاف ريال سعودي، وبالتالي يحصل على الدعم بقيمة لا تزيد عن 54 ألف ريال سعودي بعد التأكد من وجود جميع المعايير.