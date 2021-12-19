شروط استحقاق ريف للدعم المادي وآلية التقديم 1443

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شروط استحقاق ريف للدعم هي عبارة عن مجموعة من الضوابط المختلفة التي يلزم أن تكون متوفرة في جميع المواطنين المتقدمين إلى التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي في المملكة العربية السعودية وقد قامت الجهات المختصة بوضع شروط القبول في ريف لذا سنتعرف على طريقة التقديم على برنامج الدعم الريفي بالإضافة إلى معرفة ما هي خطوات الاستعلام عن الدعم الريفي وهي أحد أجدد الخدمات المتوفرة للمتقدمين.
شروط استحقاق ريف للدعم
يهدف برنامج الدعم الريفي إلى الارتقاء بالحالة المعيشية للأفراد الممتهنين للزراعة ولذا فقد وضح البرنامج عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للتأكد من استحقاقه لهذا الدعم وهي:
- يتم منح الدعم للأفراد أصحاب الجنسية السعودية.
- عدم العمل بوظيفة حكومية أو أي من وظائف الجهات الخاصة.
- العمل في الزراعة على أن يكون تخصص العمل بإحدى المجالات المدعومة بالبرنامج، وتقديم الأوراق الدالة على ذلك.
- الإقامة بإحدى الأماكن التي يشملها الدعم الريفي.
- الدخل الشهري لا يتخطى 6 ألاف ريال.
- يبدأ قبول طلبات الدعم من سن 21 عام.
- ألا تتجاوز إجمالي البرامج المستفاد منها عن ثلاثة برامج وبإجمالي قيمة لا تتخطي 54 ألف ريال.
- تدوين رقم حساب شخصي نشط للمتقدم أثناء التسجيل.
طريقة التسجيل في دعم ريف
على الأسر الراغبة في التسجيل والحصول على الدعم الريفي المرور بالإجراءات التالية:
- الولوج إلى المنصة ريف الرسمية (reef.gov.sa).
- الضغط على تبويب سجل الآن.
- كتابة اسم المستخدم رباعيًا، وكذلك رقم الهوية.
- اختيار نوع المتقدم سواء ذكر أو أنثى.
- كتابة تاريخ الميلاد.
- اختيار الحالة الاجتماعية، وفي حالة الزواج يتم كتابة كم فرد بالأسرة.
- تدوين رقم الجوال.
- ذكر المصدر الرئيسي لدخل الأسرة، واختيار المؤهل الحاصل عليه.
- يتم إرفاق بعض المستندات إلى المنصة.
- تحديد النشاط الحالي وسرد بعض المعلومات عن المشروع.
- ذكر عدد سنوات الخبرة.
- بعد الانتهاء من تدوين البيانات المطلوبة يتم الضغط على تسجيل.
رقم دعم برنامج ريف
تم إتاحة رقم موحد يمكن للمستفيدين التواصل من خلاله وهو 19930 على أن يتم التواصل خلال مواعيد العمل الرسمية التي تكون بدءً من 8 صباحًا وتنتهي 4 عصرًا على مدار الأسبوع.
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