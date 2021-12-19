الاستعلام عن الدعم الريفي وما هي شروط الاستحقاق

الاستعلام عن الدعم الريفي من الخدمات التي تم استحداثها لجميع المستحقين في الدعم الريفي الحكومي وذلك من أجل التسهيل عليهم للتعرف على حالة دراسة الطلب إلكترونيًا فيمكن إجراء استعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية الوطنية للمواطن الذي قام بإرسال طلب التقديم على برنامج الدعم الريفي وقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة المسؤولة عن الدعم، عن شروط استحقاق ريف للدعم كاملة وسوف نوفر لكم رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف من أجل معرفة كافة التفاصيل المتاحة.

الاستعلام عن الدعم الريفي

يمكن للمتقدمين للاستفادة من الدعم الريفي الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بهم إلكترونيًا وذلك عبر البوابة الرسمية لريف، على أن يتم إتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة الدعم الريفي (reef.gov.sa).

إدخال المعلومات الخاصة بالدخول.

التوجه إلى الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن دعم ريف.

تدوين رقم هوية مقدم الطلب، وكذلك رقم الطلب السابق الحصول عليه.

تعرض البوابة تفاصيل الطلب ومن ثم يتم النقر على استعلام، ليظهر تفاصيل الطلب وموعد الحصول على الدعم في حالة قبوله.

شروط دعم ريف للاسر المنتجة

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن الراغب في الاستفادة من الدعم الريفي وتتمثل هذه الشروط في:

أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا.

امتهان إحدى الوظائف المدعومة من قبل البرنامج.

تجاوز العمر 21 عامًا.

الإقامة الدائمة داخل المملكة مع ضرورة أن يكون مقر الإقامة ضمن المناطق المشمولة بالدعم.

عدم تجاوز قيمة الدعم الشهري 6000 ريال.

الحصول على وثيقة بالعمل الحر.

عدم الاستفادة من إحدى برامج الدعم الأخرى المقدمة من الحكومة السعودية.

ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المستفاد منه من البرامج 54 ألف ريال سنويًا.

كتابة رقم الحساب البنكي بشكل صحيح على أن يكون مفعلًا.

تقديم الطلب الخاص بالحصول على الدعم عبر المنصة الرسمية لريف.

طرق الاستفسار عن دعم ريف

قامت وزارة البيئة والمياه والزارعة بتوفير رقم موحد يمكن للمواطنين من خلاله الحصول على إجابة وافية لكافة الأسئلة المتعلقة بالدعم الريفي والشروط المطلوبة للحصول عليه على أن يتم التواصل عبر رقم 19930 كما يمكن من خلاله الاستعلام عن حالة الطلب.